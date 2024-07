SBK | Gp Most Gara 1, Bautista: “Il feeling con la moto era leggermente inferiore a ieri”

Superbike Most Ducati – Alvaro Bautista ha chiuso Gara 1 del Gran Premio della Repubblica Ceca, sesta tappa del Mondiale 2024, in quarta posizione.

Alvaro Bautista deve fare i conti prima con una qualifica non brillante (P7) poi con una penalizzazione di tre posizioni che lo costringe a partire dalla quarta fila. Il pilota spagnolo, però, è protagonista di una bella rimonta. I tanti duelli vinti fino al quarto posto, però, non gli consentono di avvicinarsi alla zona podio.

Dichiarazioni Alvaro Bautista Gp Most Superbike 2024

“Ovviamente il quarto posto è un buon risultato alla luce della posizione di partenza. Devo però dire che il feeling con la moto era leggermente inferiore a quello provato durante le prove libere. Non so se aver perso l’ala sinistra per un contatto con Petrucci (Ducati) alla prima chicane abbia influito ma senz’altro dovremo studiare bene i dati per fare domani un passo in avanti”.

5/5 - (1 vote)