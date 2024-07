SBK | Gp Most Gara 1, Petrucci: “Una delle mie gare più belle”

Superbike Most Ducati – Danilo Petrucci ha chiuso Gara 1 del Gran Premio della Repubblica Ceca, sesta tappa del Mondiale 2024, in seconda posizione.

Dopo un incredibile duello con Andrea Iannone, il pilota ternano è riuscito a tornare sul podio del mondiale SBK che mancava dalla gara inaugurale in Australia.

Dichiarazioni Danilo Petrucci Gp Most Superbike 2024

“È incredibile. Dopo l’incidente l’ultima cosa che ricordo è quella di aver pensato ‘stavolta muoio’. Ho semplicemente chiuso gli occhi e mi sono risvegliato alcuni minuti dopo. Alcuni giorni dopo il dottore mi ha detto che non sapeva se sarei riuscito a tornare a correre. Dopo una settimana mi sono sentito meglio. Sono tornato a casa e ho iniziato a pensare che stavo facendo un bel lavoro e che sarei tornato in moto il prima possibile. A Misano è stato un incubo dato che ho guidato con un braccio solo. Ancora non ho forza ma non sono passati nemmeno tre mesi da quando sono caduto. È incredibile. Stamattina ero un po’ preoccupato dato che volevo partire in prima fila ma alla fine ho comunque fatto un bel tempo sul giro con alcuni errori. Mi sono detto che la seconda fila andava bene. Nicolò ha iniziato a perdere confidenza, quindi ho passato Andrea e Nicolò e ho deciso che era il momento di spingere. Al primo giro sono rimasto sorpreso nel vedere 0.5, è stato più facile di quanto pensassi! Andrea ha iniziato a guadagnare terreno su di me e poi mi ha passato. Pensavo fosse Bulega ma quando ho visto che era Andrea mi sono detto ‘no’. Lo conosco benissimo e sul finire di gara è sempre difficile da gestire. Ho spinto al 100% fino alla fine. Sto ancora guidando con un braccio solo e in sella alla moto faccio davvero fatica. Questa è stata una delle mie gare più belle nel WorldSBK!”.

