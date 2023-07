SBK | Gp Most Day 1, Bautista: “Un venerdì difficile “

SBK Gp Most Ducati – Alvaro Bautista ha chiuso la prima giornata di libere del Gran Premio della Repubblica Ceca, ottava tappa del Mondiale 2023 con il sesto tempo.

Un piccolo inconveniente tecnico, prontamente risolto dal suo team, costringe Alvaro Bautista a trascorrere qualche minuto al box all’inizio della sessione. Il leader della classifica di WorldSBK torna in pista (senza mai cambiare gomma) e chiude con il sesto tempo a 93 millesimi dal compagno di squadra.

Dichiarazioni Alvaro Bautista Gp Most

“Un venerdì un po’ difficile per noi, prima per le condizioni della pista poi per un inconveniente che abbiamo avuto in FP2. Non abbiamo potuto girare con continuità come avremmo voluto fare ma siamo comunque riusciti a raccogliere dati importanti in vista di domani. Speriamo poter lavorare in FP3 nelle migliori condizioni meteo”.