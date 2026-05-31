SBK | Gp Aragón Gara 2: altro trionfo di Bulega nella seconda gara della giornata davanti ai soliti Lecuona e Sam Lowes

Nicolò Bulega (Aruba.it Racing – Ducati) è il fattore certo dell’equazione di questo questo round e dopo la Superpole Race, domina la seconda e ultima gara della giornata ad Aragón. Un risultato incorniciato dalle prestazioni di Iker Lecuona (Aruba.it Racing – Ducati) e Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team) costantemente sul podio e nello stesso ordine, che potrebbe far pensare ad una corsa con poco spettacolo, quando in realtà, la Superbike ci ha regalato come sempre emozioni e colpi di scena.

Lo sanno bene Xavi Vierge (Pata Maxus Yamaha) e Lorenzo Baldassarri (Team Goeleven), che non hanno fatto in tempo a percorrere la prima curva e sono finiti in terra per un contatto reciproco, innescato da una sbandata della Yamaha dello spagnolo. Ma questo incidente non è bastato a sgranare lo sciame di piloti, che hanno impiegato oltre tre quarti di gara per definire le posizioni. Con Bulega al comando in totale controllo, seguito da un velocissimo Lecuona e un altrettanto ammirabile Sam Lowes, ai piedi del podio se le sono date di santa ragione Alex Lowes (bimota by Kawasaki Racing Team) e Axel Bassani (bimota by Kawasaki Racing Team), che hanno concluso nelle rispettive quarta e quinta posiziona. Non prima di aver fatto i conti con l’arrembnte Alberto Surra (Motocorsa Racing), che ad inizio corsa ha esibito numeri, per poi calare gradualmente con lo scorrere dei giri. Ad avvantaggiarsene, Garrett Gerloff (Kawasaki WorldSBK Team) e Àlvaro Bautista (Barni Spark Racing Team), complici di una spettacolare lotta per il sesto posto, vinta dal pilota della Kawasaki. Ottavo si è classificato quindi Surra, che ha preceduto Tom Bridewell (Ducati Advocates) e Michael van der Mark (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team), entrato quindi in top ten.

Undicesimo Tarran MacKenzie (MGM Optical Express Racing), che dopo la caduta del mattino va a punti davanti al tris di Yamaha composto da Remy Gardner (GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team), Andrea Locatelli (Pata Maxus Yamaha) e Stefano Manzi (GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team), mentre Somkiat Chantra (Honda HRC), con l’ultima Honda rimasta in gara dopo l’unfit di Jake Dixon (Honda HRC) per problemi fisici, si prende un punto. Fuori dalla score zone Bahattin Sofuoğlu (Motoxracing) e Mattia Rato (Motoxracing), che hanno l’unica consolazione di arrivare davanti ad Hannes Sommer (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team), con la BMW ufficiale.

Superbike Gp Aragón, classifica piloti dopo 6 round:

_1. 372 pts. Nicolò Bulega (Aruba.it Racing – Ducati)

_2. 264 pts. Iker Lecuona (Aruba.it Racing – Ducati)

_3. 142 pts. Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team)

_4. 132 pts. Alex Lowes (bimota by Kawasaki Racing Team)

_5. 131 pts. Yari Montella (Barni Spark Racing Team)

_6. 117 pts. Lorenzo Baldassarri (Team Goeleven)

_7. 109 pts. Axel Bassani (bimota by Kawasaki Racing Team)

_8. 92 pts. Àlvaro Bautista (Barni Spark Racing Team)

_9. 85 pts. Garrett Gerloff (Kawasaki WorldSBK Team)

10. 85 pts. Miguel Oliveira (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team)