SBK | Gp Most Day 1: Locatelli, “Possiamo fare davvero un buon lavoro”

SBK Gp Repubblica Ceca Yamaha – Andrea Locatelli ha chiuso la prima giornata di libere del Gran Premio della Repubblica Ceca con il settimo tempo.

Il numero 55 ha chiuso a circa mezzo secondo dal suo compagno di squadra alla bandiera a scacchi, mentre si è concentrato sulla raccolta di dati cruciali per l’assetto di gara e sulla valutazione delle nuove opzioni di gomma posteriore SC1 di Pirelli per questo fine settimana .

Dichiarazioni Andrea Locatelli Gp Most Yamaha

“Qui a Most è stato un po’ complicato con il meteo soprattutto nelle FP1, ma comunque nel pomeriggio stavamo lavorando bene – avevo davvero un buon feeling con la mia R1 e abbiamo anche cercato di capire il feeling con le gomme posteriori, perché abbiamo hanno due diverse opzioni SC1 tra cui scegliere questo fine settimana. Dobbiamo solo guardare un po’ i dati per preparare la moto per domani, ma onestamente il feeling sull’asciutto è buono, dobbiamo solo fare qualche piccola modifica per poter migliorare. Domani è importante qualificarsi bene per partire dalle prime due file per essere competitivi in ​​Gara 1. Se riusciamo a trovare un buon modo questa sera per preparare tutto, penso che possiamo fare davvero un buon lavoro”.