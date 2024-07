SBK | Gp Most Day 1, Razgatlioglu: “Bella partenza”

Superbike Most BMW – Toprak Razgatlioglu ha chiuso la prima giornata di libere del Gran Premio della Repubblica Ceca, sesta tappa del Mondiale 2024, con il primo tempo.

Il pilota turco continua con l’ottimo stato di forma degli ultimi due appuntamenti chiudendo al primo posto sia la prima che la seconda sessione di libere del venerdì.

Dichiarazioni Alex Lowes Gp Most Superbike 2024

“Bella partenza anche oggi pur se non come a Donington, pare che siamo molto forti. Sono contento di essere tornato a Most, è un circuito molto bello. Al posteriore stiamo utilizzando la gomma SC1 anche se è stata un po’ dura usarla dato che non ha lo stesso grip della SC0. Abbiamo un setup diverso ma siamo molto contenti e in FP1 e FP2 abbiamo provato una simulazione di gara dove il passo è stato buono e quindi in generale sono felice. In ogni giro sento che la moto è ottima e che posso conservare un passo del genere. Nella simulazione di gara ho fatto un 1’31.8, un gran tempo e anche per far vedere a tutti quanti che ne ho molto di più. In generale sono contento, anche la simulazione di gara è importante dato che dopo dieci giri è un po’ più dura guidare dal momento che la gomma posteriore inizia a calare e dobbiamo cambiare un po’ lo stile di guida. Sono molto contento per Johnny, sta migliorando e mi è mancato dato che negli ultimi due anni con lui ci sono stati dei grandi duelli e lo stesso vale per Alvaro. Speriamo di tornare a lottare nuovamente quest’anno dato che mi piace davvero tanto il confronto tra noi”.

5/5 - (1 vote)