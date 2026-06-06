MotoGP | GP Ungheria Sprint Race, Bagnaia: “Sto soffrendo il grip”

Nonostante un buon quinto posto in qualifica conquistato passando dalla Q1, il sabato ungherese di Pecco Bagnaia si è concluso con un nono posto nella Sprint e diverse criticità da analizzare. Il pilota Ducati ha puntato il dito contro le condizioni dell’asfalto del Balaton Park, recentemente riasfaltato in alcuni tratti, lamentando problemi di grip e soprattutto il deterioramento della superficie in gara. Bagnaia ha inoltre spiegato le difficoltà incontrate nei primi metri della Sprint e ha evidenziato come il compagno di squadra Marc Marquez possa aver individuato una soluzione ai problemi di accelerazione che lo stanno limitando in questo fine settimana.

Dichiarazioni Francesco Bagnaia Day 1 GP Ungheria Balaton Park MotoGP 2026

“Nel complesso la giornata è stata positiva per quanto riguarda la qualifica, siamo riusciti ad entrare in Q2 e a mettere insieme un buon giro. In questo momento Acosta e Marquez sembrano avere qualcosa in più rispetto a noi. In gara abbiamo fatto comunque un piccolo passo avanti in termini di feeling, anche se non si è ancora tradotto nel risultato. La prima staccata è estremamente complessa, non sono riuscito a entrare bene e ho perso troppe posizioni subito. Qui, quando ti ritrovi nel gruppo, è molto difficile rimontare, soprattutto con la situazione che sto vivendo: sto soffrendo il grip e mi manca la prima fase di accelerazione. Stiamo cercando di migliorare. Ieri Marc si trovava in una condizione simile alla mia, mentre oggi ha fatto un grande passo avanti sul fronte del grip. Proveremo a capire cosa ha funzionato per lui per fare un ulteriore step anche noi. Dal Mugello in poi ho sistemato i problemi in partenza e anche qui sono scattato bene. Il problema è stato la prima curva: non ho frenato così forte come avrei dovuto e lì ho perso terreno. Domani sarà importante fare un altro passo avanti per evitare di ritrovarmi nel traffico”

Dichiarazioni Pecco Bagnaia su aspettative gara

“Dopo una gara così è difficile pensare al podio. Mi aspettavo però un ritmo più alto dei primi due nel finale, invece il gruppo era piuttosto compatto. Marc non aveva bisogno di forzare, mentre mi aspettavo qualcosa in più da Pedro. In ogni caso oggi le condizioni erano molto particolari.Qui, se ti trovi dietro, superare è davvero complicato. In frenata sono forte, ma appena apro il gas perdo trazione e questo mi fa perdere tantissimo rispetto a chi ho davanti”

Dichiarazioni Pecco Bagnaia su Marc Marquez

“Per quanto riguarda il confronto tra moto, credo che in questo momento sia soprattutto Marc a fare la differenza: il suo stile si adatta perfettamente a questa pista, soprattutto nelle curve strette. E poi qui ci sono molte curve a sinistra, quindi soffre meno anche fisicamente. Detto questo, stiamo parlando di Marquez, quindi è normale che vada forte”