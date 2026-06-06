MotoGP | GP Ungheria Sprint Race, Bastianini: “Il mio potenziale era più alto”

Una Sprint in rimonta e ricca di spunti positivi per Enea Bastianini, capace di risalire dalla quattordicesima posizione in griglia fino all’ottavo posto finale. Dopo una qualifica al di sotto delle aspettative, condizionata da alcuni errori nelle staccate più impegnative, il pilota del team KTM Tech3 ha mostrato un passo competitivo in gara, recuperando terreno fin dalle prime curve e lottando con determinazione nel gruppo. Nonostante il risultato incoraggiante, restano da risolvere alcuni problemi legati al grip dell’anteriore, un aspetto su cui il team lavorerà in vista della gara lunga di domenica.

Dichiarazioni Enea Bastianini Sprint Race GP Ungheria MotoGP 2026

“Non sono particolarmente soddisfatto della qualifica. Il mio potenziale era un po’ più alto, ma per tutto il weekend ho commesso degli errori nelle staccate più impegnative. Nel pomeriggio siamo riusciti a migliorare leggermente nella Sprint. In Curva 1 ero davvero competitivo e sono riuscito a superare alcuni piloti. Il mio ritmo non era affatto male. Ho sofferto molto per la mancanza di grip all’anteriore in fase di piega, lo stesso problema che abbiamo riscontrato negli ultimi due o tre round. Cercheremo di migliorare questo aspetto in vista di domani”

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