MotoGP | GP Ungheria Sprint Race, Marini: “Non avevo velocità”

MotoGP GP Ungheria Honda – Dopo aver mostrato segnali incoraggianti fin dalle qualifiche, Luca Marini ha vissuto un sabato dai due volti. Il pilota italiano è riuscito a superare il Q1 con un ottimo giro nel finale, conquistando l’accesso alla il e ottenendo il nono posto in griglia, suo miglior risultato stagionale in qualifica eguagliato. Nella Sprint, però, nonostante una buona partenza e una lotta combattuta nelle prime fasi di gara, Marini non è riuscito a mantenere il ritmo dei migliori, chiudendo al dodicesimo posto. Al termine della giornata, il pilota del team Honda HRC Castrol ha indicato nel grip e nella capacità di percorrenza in curva gli aspetti su cui lavorare in vista della gara di domenica.

Dichiarazioni Luca Marini Sprint Race GP Ungheria MotoGP MotoGP 2026

“È positivo essere riusciti a superare la Q1 oggi. Siamo riusciti a mettere insieme un buon giro nel momento giusto. È la prima volta quest’anno che mi sono sentito così forte in qualifica. La partenza di oggi non è stata ottima; ci siamo abituati a farne di migliori e inoltre il mio punto di frenata non è stato ideale, quindi con un po’ più di rischio avremmo potuto guadagnare qualche posizione in più.

Per un po’ sono rimasto dietro a Pecco e Diggia, ma non avevo la stessa velocità né le stesse sensazioni della mattina: molto meno grip rispetto a prima. Dobbiamo capire come migliorare l’aderenza e la capacità di girare la moto per domani, e comprendere quale gomma utilizzare in base all’andamento della temperatura, visto che oggi faceva piuttosto caldo”

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