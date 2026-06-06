MotoGP | GP Ungheria Sprint Race, Fernandez: “Gara positiva”

Raul Fernandez dopo il Mugello, dove era apparso teso, appesantito dalle incertezze sul futuro, ha ritrovato qualcosa di fondamentale: il piacere di guidare. E quando un pilota torna a divertirsi, tutto il resto si rimette in moto.

La Sprint ungherese lo ha visto lottare con Marco Bezzecchi, gestire una moto che soffriva il surriscaldamento dell’anteriore e affrontare un tracciato dove sorpassare è quasi impossibile. Alla fine ha chiuso quarto portando la sua RS-GP26 ai piedi del podio.

Giro dopo giro, Fernandez ha mostrato solidità, convinzione e un passo che conferma i progressi delle ultime tre Sprint, tutte in crescita. Ecco cosa ha detto il pilota spagnolo ai microfoni di Sky Sport MotoGP.

Dichiarazioni Raul Fernandez Sprint Race GP Ungheria Balaton Park MotoGP 2026

“Abbiamo fatto un’altra gara positiva. Normalmente nella Sprint non siamo così competitivi, ma nelle ultime tre stiamo facendo un buon lavoro. Non posso dire molto sul futuro, posso solo dire che sto lavorando al 100%, come ho sempre fatto. Adesso mi sto divertendo tanto quando guido la moto, ed è l’unica cosa a cui voglio pensare.

Oggi in gara ho provato fino alla fine con Marco (Bezzecchi). Qui è difficile sorpassare, soprattutto perché la gomma anteriore si scalda tanto, però credo che stiamo facendo un buon lavoro. Mi sto sentendo più sereno e più rilassato, e questo mi aiuta molto. Nonostante il periodo di incertezza, sto cercando di dimostrare il mio valore in pista, come ho sempre fatto. Alla fine bisogna lavorare, restare concentrati e continuare a dare tutto.”

Foto: Michelin

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