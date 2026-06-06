CIV | Gp Imola Race 1: Cavalieri vince la Superbike e si conferma specialista di casa. Vittoria anche per Mantovani in Supersport.

Se c’è un campionato incerto e spettacolare questo è certamente il CIV che, nel terzo round di Imola, ha regalato grandi emozioni già dai finali di Gara 1, a partire dalla classe regina.

In Superbike splende su tutti la vittoria di Samuele Cavalieri (Broncos racing team), pilota avvezzo al risultati sul tracciato del Santerno. Un trionfo netto, che si è concretizzato solo all’ultima curva, dove nulla ha potuto Gabriele Giannini (Scuderia Improve), tenuto a distanza di sicurezza per tutta l’ultima parte di gara. Bella prova anche per Michele Pirro (Garage51), che ha conquistato il terzo posto, davanti ad un grande Luca Ottaviani (Extreme Racing Service), intenditore di Imola, che sfiora il podio al terzo weekend in questa categoria. Quinto posto di Emanuele Pusceddu (Axon Seven Team), che batte Michael Ruben Rinaldi (Bmax Racing), autore di una splendida partenza, poi calato nel corso della prova. Settimo Randy (G.A.S. Racing team), ottavo Riccardo Russo (Pistard) e nono Nicholas Spinelli (Barni Racing). Zero punti per Alessandro Delbianco, ritiratosi dopo una caduta.

Anche la Supersport si conferma categoria combattuta con la vittoria di Andrea Mantovani, il più lesto ad approfittare della scivolata di Niccolò Antonelli alla variante bassa, occorsagli mentre completava il primo giro davanti a tutti. Secondo, Lorenzo Dalla Porta, che si prende un meritato podio davanti a Matteo Patacca, penalizzato da un’esitazione sul finale. Quarto Kevin Zannoni che dopo la pole position, in gara limita i danni, precedendo Bryan D’Onofrio e Andrea Tucci, rispettivamente quinto e sesto.

Filippo Bianchi domina la Sportbike e vince la terza manche della stagione, battendo il diretto rivale e allunga in classifica su Alfonso Coppola, ritirato. Secondo Samuel Di Sora, davanti allo spagnolo Unai Calatayud che completa il podio. Quarto posto per Mattia Virone, quinto Ivan Spada e sesto Manuel Rocca.

Finale thriller in Moto4, dove due protagonisti hanno lascito un podio sicuro sull’ultima curva. Al fianco di Edoardo Savino, vincitore della gara, sarebbero dovuti salire Luca Rizzi e Stefano Salvetti, ma un contatto a pochi metri dal traguardo li ha messi entrambi fuori causa, in favore di Lorenzo Fino e Mathias Tamburini. Meritevole di nota, il quarto posto è andato a Simone Vianello davanti a Bartolomeo roberto e il colombiano Aznarez Bryan Gutierrez.

Foto credit: Paolo Marletto