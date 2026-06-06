MotoGP | GP Ungheria Sprint Race, Acosta: “Il secondo posto era il massimo”

Il sabato del Gran Premio d’Ungheria ha confermato la solidità delle prestazioni di Pedro Acosta, ancora una volta unico pilota KTM a lottare per il podio.

Nella Sprint Race di Balaton Park lo spagnolo ha chiuso al secondo posto alle spalle di un Marc Marquez in stato di grazia, capace di imporre un ritmo feroce sin dai primi metri.

Acosta ha mostrato lucidità, sapendo che la sua KTM continua a pagare qualcosa nei tratti più veloci e nelle curve lunghe, ha dato il massimo portando a casa un altro podio Sprint.

Nel post‑gara, ai microfoni di Sky Sport, il #37 della casa austriaca ha analizzato con grande onestà i limiti della RC16 e la forza di Marquez, senza però rinunciare a un filo di fiducia in vista della gara lunga di domenica.

Dichiarazioni Pedro Acosta Sprint Race GP Ungheria Balaton Park MotoGP 2026

“Oggi ho capito che il secondo posto era davvero il massimo possibile. Quando siamo usciti per la prima volta dalla curva 1 era già complicato restare lì davanti. Però abbiamo fatto un’altra bella Sprint, siamo di nuovo sul podio e questo significa che stiamo continuando a lavorare bene. In generale sappiamo che al momento non siamo al livello delle Ducati. Ci manca ancora un po’ di grip e soprattutto ci manca la capacità di curvare nelle sezioni veloci, come la 7 e la 8. Domani proveremo a migliorare. Oggi era difficile provare a vincere. Dovevo solo cercare di seguire il passo che Marc (Marquez) ha imposto all’inizio. Qui è complicato fare sorpassi, quindi forse avrei potuto giocarmela un po’ di più ma con il ritmo che ha messo giù oggi, era davvero difficile pensare di batterlo. Vediamo come andrà sulla distanza lunga. Penso che lì possiamo tenere un po’ meglio rispetto a oggi. Però sarà complicato: se Marc parte con il passo che ha mostrato oggi, sarà difficile provare a fare qualcosa.”

Foto: Michelin

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