SBK | Gp Most Day 1, Iannone: “La pista non mi sembra male, ma dobbiamo ancora lavorare sulla moto”

Superbike Most Ducati GoEleven – Andrea Iannone ha chiuso la prima giornata di libere del Gran Premio della Repubblica Ceca, sesta tappa del Mondiale 2024, con l’undicesimo tempo.

Nelle FP 1 Andrea Iannone è partito con grande carico di benzina, con l’intenzione di eseguire diversi giri e prendere confidenza con il circuito. Dopo alcuni lunghi, derivati dalla mancanza di riferimenti in staccata, ha effettuato un paio di giri veloci, senza però mai effettuarne uno pulito; prima un po’ di traffico, poi qualche errore qua e là hanno fermato Andrea a circa un secondo e tre decimi dalla vetta. Purtroppo il numero 29 non è riuscito a vedere le segnalazioni “box” in tabella, restando in pista a lungo e terminando la benzina; qui a Most non è presente la service road esterna, perciò gli ultimi 15 minuti è stato costretto a vederli da bordo pista, senza possibilità di rientrare. Complessivamente, una sessione positiva, se si considera che Iannone si trovava al debutto assoluto. Gomme nuove per l’inizio della FP 2, così che il pilota di Vasto potesse nuovamente restare a lungo in pista. 13 passaggi consecutivi, di cui il migliore è arrivato all’ultimo, con gomme decisamente usate, entrando di forza nella Top ten della sessione. Il pomeriggio molto caldo di Most, quasi 50 gradi di asfalto, ha evidenziato le aree principali su cui servirà intervenire: il settore uno è dove si accumula la maggior parte del distacco, nel settore tre vi è margine di miglioramento, mentre nel due e nel quattro la Ducati Go Eleven ben si difende. Decima posizione finale, a soli 3 decimi e mezzo dal podio. Si preannuncia una Superpole sul filo dei centesimi.

Dichiarazioni Andrea Locatelli Gp Most Superbike 2024

“È la prima volta che guido qui a Most, la pista non mi sembra male ma dobbiamo ancora lavorare sulla moto. Non sono particolarmente soddisfatto, ma so che non avendo un pregresso con questo tracciato poteva essere molto più difficile di quanto si è rivelata la giornata. Al momento c’è uno step da fare per migliorare il feeling. Sento di avere poca stabilità in inserimento di curva quindi non riesco, nella prima parte di frenata nei cambi di direzione, a usare il freno per poter rallentare bene. Con il Team cercheremo di fare progressi in vista di domani.”

5/5 - (1 vote)