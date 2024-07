SBK | Gp Most Day 1, Lowes: “La moto si è comportata abbastanza bene”

Superbike Most Kawasaki – Alex Lowes ha chiuso la prima giornata di libere del Gran Premio della Repubblica Ceca, sesta tappa del Mondiale 2024, con il quarto tempo.

Nono nella sessione mattutina di FP1, Lowes è stato secondo per gran parte della sessione più calda di FP2 e alla fine ha concluso con un forte quarto tempo più veloce nei tempi combinati.

Dichiarazioni Alex Lowes Gp Most Superbike 2024

“La moto si è comportata abbastanza bene oggi, anche se Toprak è stato di nuovo molto veloce. Questa non è stata la pista più facile per me sulla Kawasaki, ma in alcune parti, le sezioni twister, la moto funzionava davvero bene e mi sento bene. Ci sono alcune cose da migliorare, come il primo settore e frenare un po’ meglio. Nel complesso sono abbastanza soddisfatto. Ho fatto molti giri, il ritmo era abbastanza buono, quindi è stata una giornata di lavoro solida”.

