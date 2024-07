SBK | Gp Most Day 1, Bassani: “Abbiamo lavorato molto per cercare di capire alcune cose”

Superbike Most Kawasaki – Axel Bassani ha chiuso la prima giornata di libere del Gran Premio della Repubblica Ceca, sesta tappa del Mondiale 2024, con il 14esimo tempo.

Bassani, ormai quasi a metà della sua prima stagione come pilota ufficiale per KRT, si è piazzato 15° al termine del primo giorno a Most. Nonostante questa posizione, il suo miglior tempo sul giro è stato di poco più di un secondo dal ritmo del pilota più veloce del giorno, Toprak Razgatlioglu. Axel era anche a solo mezzo secondo dal terzo miglior tempo sul giro, in quella che è stata un’altra incredibilmente serrata gara di prove libere nel WorldSBK.

Dichiarazioni Axel Bassani Gp Most Superbike 2024

“Primo giorno a Most e abbiamo lavorato molto per cercare di capire alcune cose. Abbiamo fatto tutte le FP1 con una gomma anteriore che non era la mia preferenza, a causa dell’assegnazione per questo round. Nelle FP2 abbiamo iniziato a lavorare con l’opzione giusta per le gomme. Il feeling non era male, anche dalla prima uscita dalla pit lane. Siamo solo a un secondo dal primo posto, ma la posizione nella classifica dei tempi è 15a. Quindi, di sicuro, dovremo lavorare su sabato”.

