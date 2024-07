SBK | Gp Most Gara 1, Locatelli: “Non sono molto contento”

Superbike Most Yamaha – Andrea Locatelli ha chiuso Gara 1 del Gran Premio della Repubblica Ceca, sesta tappa del Mondiale 2024, in settima posizione.

Locatelli è retrocesso in dodicesima posizione nel primo giro, ma ha costantemente recuperato posizioni e ritmo per tutta la gara.

Dichiarazioni Andrea Locatelli Gp Most Superbike 2024

“Purtroppo abbiamo concluso la Superpole in nona posizione: ci serviva qualcosa in più per la seconda fila e questo non è stato il miglior risultato per una buona partenza in gara. La posizione di partenza è stata innanzitutto il problema principale e penso che dovremo provare domani nella Superpole Race a fare un passo avanti. Non eravamo così lontani ma proprio all’inizio della gara abbiamo perso l’occasione di lottare con i piloti davanti. Ma nel complesso, abbiamo ottenuto molte informazioni: capiamo cosa ci manca e dove ci manca, quindi possiamo adattarci su questi punti e abbiamo tempo per fare un passo avanti, poi vedremo cosa possiamo fare. In generale, non sono molto contento perché sembra che sia difficile guidare la moto e difficile fare un grande passo, ma credo che forse con molti dati dopo Gara 1 domani avrò maggiori opportunità di lottare, soprattutto in la lunga corsa”.

