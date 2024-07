SBK | Gp Most Gara 1, Rea: “Gara difficile”

Superbike Most Yamaha – Jonathan Rea ha chiuso Gara 1 del Gran Premio della Repubblica Ceca, sesta tappa del Mondiale 2024, in decima posizione.

Rea è stato spinto in fondo allo schieramento alla prima curva e si è ritirato in 18esima posizione alla fine del primo giro prima di risalire all’11esimo posto a metà percorso e, nonostante avesse completato un lungo giro di penalità per aver utilizzato la fuga alla curva 1, tagliando infine il traguardo in P10.

Dichiarazioni Jonathan Rea Gp Most Superbike 2024

“Gara 1 molto difficile, aggravata da una brutta qualifica: ho fatto un errore nel mio primo giro cronometrato. Avevo una buona ruota davanti ed ero appena leggermente largo sui dossi della curva 16, ho avuto un po’ di chattering e ho semplicemente piegato l’anteriore. Complimenti enormi ai ragazzi perché hanno girato la moto in sette minuti e sono tornato là fuori per finire la sessione. Ho fatto un giro abbastanza pulito per la quindicesima posizione, migliore di dove eravamo e ho apprezzato il fatto di essere uscito, ma ha comunque danneggiato davvero il nostro miglioramento del buon risultato dopo un ottimo venerdì. Ho fatto una buona partenza dalla quinta fila, anche se sfortunatamente mi sono ritrovato intrappolato alla curva 1 con due piloti e dopo il T2 ero quasi ultimo. Quindi passo dopo passo, facendo solo dei buoni sorpassi, il mio ritmo a metà gara era abbastanza buono, ma ho lottato con un po’ di chattering alla fine della gara. Abbiamo dei buoni dati e ora è il momento per la squadra di migliorare la moto, abbiamo molte informazioni quindi speriamo di poter fare un passo avanti per domani. La chiave sarà fare una buona Superpole Race per metterci in una migliore posizione in griglia per Gara 2. P10 per tutto il nostro lavoro, è stata una gara dura e un lavoro duro, ma ora abbiamo più esperienza e andremo di nuovo domani!”

