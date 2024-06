SBK | Gp Misano Gara 2: Razgatlioglu firma la tripletta, weekend perfetto

SBK Gp Misano Gara 2 – Toprak Razgatlioglu ha conquistato anche Gara 2 del Gran Premio dell’Emilia Romagna a Misano.

Il pilota della BMW dopo aver conquistato la pole, la vittoria in Gara 1 e Superpole Race, conquista anche Gara2. Partito non benissimo dalla pole, riesce a prendere il comando della gara dopo pochi giri, imponendo un ritmo inavvicinabile per tutti.

Ancora un secondo posto per Nicolò Bulega che chiude davanti al compagno di squadra, Alvaro Bautista, autore di una bella rimonta.

Chiude ai piedi del podio Alex Lowes che chiude quarto davanti ad Andrea Locatelli ed un incredibile Danilo Petrucci che, al rientro dal brutto infortunio e ancora dolorante chiude come miglior Independent.

Settimo posto per Axel Bassani che precede Remy Gardner e Iker Lekuona. Completa la top Jonathan Rea.

Andrea Innone, in difficoltà per tutta la gara chiude 11esimo.

