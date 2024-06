SBK | Gp Misano Superpole Race: Razgatlioglu continua a dominare

SBK Gp Misano Superpole Race – Toprak Razgatlioglu ha conquistato anche la Superpole Race del Gran Premio dell’Emilia Romagna a Misano.

Il pilota della BMW dopo aver conquistato la pole e Gara1 si è aggiudicato anche la Superpole Race si Nicolò Bulega, cha ha tenuto la testa della gara nei primi giri, e Alex Lowes.

Come in Gara 1, chiude ai piedi del podio Andrea Locatelli che precede Andrea Iannone e un ottimo Axel Bassani. Settimo posto per Iker Lecuona che chiude davanti a Jonathan Rea e Danilo Petrucci. Dominique Aegerter chiude la top ten.

Dop ouna scivolata mentre era in terza posizione, Alvaro Bautista ha chiuso in 17esima posizione.

Top six Superpole Race Misano

