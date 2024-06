SBK | Gp Misano Gara 2, Locatelli : “Mi sarebbe piaciuto lottare per il podio”

Superbike Misano Kawasaki – Andrea Locatelli ha chiuso Gara 5 del Gran Premio dell’Emilia Romagna, in quinta posizione.

Il pilota italiano è reduce da un buon weekend di gara che lascia però l’amaro in bocca vista la possibilità di podio molto vicina.

Andrea Locatelli Gp Misano

“Sinceramente vorrei fare di più e vorrei salire sul podio, soprattutto oggi nella mia gara di casa e con un grande supporto da parte dei miei tifosi provenienti da tutta Italia. Ma sappiamo che dobbiamo continuare a lavorare, credere in noi stessi e continuare a fare progressi per essere lì. Oggi sicuramente non è stato facile, ma abbiamo raccolto tanti punti, non abbiamo commesso errori e abbiamo preso molta fiducia per le prossime gare. Abbiamo avuto un buon fine settimana e mi sarebbe piaciuto lottare per il podio come su qualche altra pista dove siamo stati più forti e possiamo lottare di più con i nostri concorrenti, ma penso che abbiamo fatto un buon lavoro, stavamo lavorando molto bene e voglio per ringraziare i ragazzi per il loro impegno. È sempre difficile con il caldo di Misano, ma siamo stati un grande passo avanti rispetto allo scorso anno, abbiamo corso a tutto gas e abbiamo fatto del nostro meglio – quindi, nel complesso, non è poi così male!”

