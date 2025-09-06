Primo Piano

SBK | Gp Magny Cours: Razgatlioglu in pole, Bulega è secondo

Quinto tempo per Andrea Iannone

6 Settembre, 2025
SBK Gp Francia Qualifiche – Toprak Razgatlioglu in sella alla sua BMW ha conquistato la pole position del Gran Premio di Francia WorldSBK a Magny Cours.

Il pilota turco che fermato il cronometro sull’1’34.930, ha preceduto il suo rivale per il Titolo Nicolò Bulega (Aruba.it Racing – Ducati) e Sam Lowes (Ducati ELF Marc VDS Racing Team).

Quarto tempo per Alex Lowes (bimota by Kawasaki Racing Team), con il britannico seguito dai nostri Andrea Iannone (Ducati Team Pata Go Eleven) e Yari Montella (Ducati Barni Spark Racing Team).

Settima casella dello schieramento per Danilo Petrucci, con il ternano che ha chiuso davanti a Michael van der Mark (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team) e Remy Gardner (GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team). Decimo tempo per Axel Bassani (bimota by Kawasaki Racing Team).

Gp Francia Magny Cours Qualifiche Superbike 2025

1. Toprak Razgatlioglu (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team) 1’34.930
2. Nicolò Bulega (Aruba.it Racing - Ducati) +0.212
3. Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team) +0.352
4. Alex Lowes (bimota by Kawasaki Racing Team) +0.516
5. Andrea Iannone (Team Pata Go Eleven) +0.678
6. Yari Montella (Barni Spark Racing Team) +0.698

Ultime news