MotoGP | Gp Barcellona: Alex Marquez, pole con record, irriconoscibile Bagnaia

MotoGP Gp Catalunya Barcellona Qualifiche – Pole position per Alex Marquez nel Gran Premio di Catalunya, 15esimo appuntamento della MotoGP 2025.

Al Montmelò di Barcellona il più piccolo dei fratelli Marquez oltre alla pole (la seconda in MotoGP per il #73 del Gresini Racing, 875 giorni dopo quella di Argentina 2023, 17esima in carriera, ndr) ha stabilito anche il nuovo record della pista catalana, 1:37.536.

In prima fila con il pilota spagnolo partiranno uno strepitoso Fabio Quartararo, con l’unica Yamaha presente in Q2 (era passato dalla Q1, ndr) e Marc Marquez, che ha limitato i danni in una pista dove non vince dal 2019. Per il #93 uno spavento alla curva 5 negli ultimi giri e un distacco di 0.409s dalla vetta.

Seconda fila dello schieramento per l’italo-brasiliano del Ducati VR46 Racing Team, Franco Morbidelli, per la KTM RC16 di Pedro Acosta e per la seconda Ducati del VR46 Racing Team, la GP 25 di Fabio Di Giannantonio, passato così come Quartararo per la Q1.

Settimo tempo per apertura della terza fila per la Honda LCR di Johann Zarco, con il francese che ha chiuso davanti alla migliore delle Aprilia, la RS-GP 25 di Ai Ogura (Trackhouse Racing) e alla KTM RC16 del Team Tech3 del nostro Enea Bastianini, che scatterà dalla nona casella.

Quarta fila per la Honda Factory del pesarese Luca Marini, decimo, per la KTM di Brad Binder e per l’Aprilia Factory di Marco Bezzecchi.

Continua il momento buio di Pecco Bagnaia, unico pilota con la Ducati GP 25 a non partecipare alla fase finale delle qualifiche, la Q2. Il #63 della “Rossa” partirà dalla 21esima casella, settima fila. Un weekend da incubo per “Nuvola Rossa”, che è in balìa della sua Desmosedici e che ha chiuso la Q1 11esimo, a 0.624s dal migliore della Q1, Fabio Quartararo (passato in Q2 insieme a Fabio Di Giannantonio, ndr).

Oltre a Bagnaia, non sono riusciti a passare la “tagliola” della Q1: Fermin Aldeguer, che partirà 13esimo, Jack Miller, 14esimo, Raul Fernandez, 15esimo, Miguel Oliveira 16esimo, Joan Mir, 17esimo, Jorge Martin, 18esimo, Aleix Espargarò, 19esimo, Alex Rins, 20esimo, Maverick Vinales, 22esimo, Lorenzo Savadori 23esimo e Somkiat Chantra 24esimo.

