Moto3 | Gp Barcellona Qualifiche: prima Pole in carriera per Almansa

Moto3 GP Catalunya Barcellona Qualifiche – David Almansa ha conquistato la Pole Position del Gran Premio di Catalunya, quindicesimo appuntamento del Motomondiale 2025 in programma al Montmelò di Barcellona. Per il pilota del team Leopard, autore del miglior tempo in 1:46.877, questa è la prima Pole in carriera. Il pilota spagnolo, ha preceduto Joel Kelso (LEVELUP-MTA) e Angel Piqueras (FRINSA – MT Helmets – MSI).

Quarto tempo per David Munoz (LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP), seguito da Ryusei Yamanaka (FRINSA – MT Helmets – MSI) e Adrian Fernandez (Leopard Racing).

Il primo degli italiani è Guido Pini con l’ottavo tempo. Il pilota del team LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP, ha preceduto Alvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo) e Maximo Quiles (CFMOTO Gaviota Aspar Team) che chiudono la Top 10.

Gli altri italiani: Dennis Foggia 13esimo, Luca Lunetta 14esimo e 16esimo Riccardo Rossi.

