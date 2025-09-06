Moto3 | Gp Barcellona Qualifiche: prima Pole in carriera per Almansa
Il migliore degli italiani è Pini, ottavo
Moto3 GP Catalunya Barcellona Qualifiche – David Almansa ha conquistato la Pole Position del Gran Premio di Catalunya, quindicesimo appuntamento del Motomondiale 2025 in programma al Montmelò di Barcellona. Per il pilota del team Leopard, autore del miglior tempo in 1:46.877, questa è la prima Pole in carriera. Il pilota spagnolo, ha preceduto Joel Kelso (LEVELUP-MTA) e Angel Piqueras (FRINSA – MT Helmets – MSI).
Quarto tempo per David Munoz (LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP), seguito da Ryusei Yamanaka (FRINSA – MT Helmets – MSI) e Adrian Fernandez (Leopard Racing).
Il primo degli italiani è Guido Pini con l’ottavo tempo. Il pilota del team LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP, ha preceduto Alvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo) e Maximo Quiles (CFMOTO Gaviota Aspar Team) che chiudono la Top 10.
Gli altri italiani: Dennis Foggia 13esimo, Luca Lunetta 14esimo e 16esimo Riccardo Rossi.
Moto3 Qualifica 2 Barcellona - GP Catalunya - I tempi
|Pos
|Num
|Pilota
|Moto
|Team
|Tempo
|Gap
|1
|22
|David Almansa
|Leopard Racing
|1:46.877
|2
|66
|Joel Kelso
|Levelup-mta
|1:47.079
|+0.202
|3
|36
|Angel Piqueras
|Frinsa - Mt Helmets - Msi
|1:47.086
|+0.209
|4
|64
|David Munoz
|Liqui Moly Dynavolt Intact Gp
|1:47.096
|+0.219
|5
|6
|Ryusei Yamanaka
|Frinsa - Mt Helmets - Msi
|1:47.233
|+0.356
|6
|31
|Adrian Fernandez
|Leopard Racing
|1:47.235
|+0.358
|7
|99
|Jose Antonio Rueda
|Red Bull Ktm Ajo
|1:47.240
|+0.363
|8
|94
|Guido Pini
|Liqui Moly Dynavolt Intact Gp
|1:47.254
|+0.377
|9
|83
|Alvaro Carpe
|Red Bull Ktm Ajo
|1:47.318
|+0.441
|10
|28
|Maximo Quiles
|Cfmoto Gaviota Aspar Team
|1:47.410
|+0.533
|11
|12
|Jacob Roulstone
|Red Bull Ktm Tech3
|1:47.538
|+0.661
|12
|72
|Taiyo Furusato
|Honda Team Asia
|1:47.642
|+0.765
|13
|71
|Dennis Foggia
|Cfmoto Gaviota Aspar Team
|1:47.667
|+0.790
|14
|58
|Luca Lunetta
|Sic58 Squadra Corse
|1:47.811
|+0.934
|15
|73
|Valentin Perrone
|Red Bull Ktm Tech3
|1:47.908
|+1.031
|16
|54
|Riccardo Rossi
|Rivacold Snipers Team
|1:48.240
|+1.363
|17
|89
|Marcos Uriarte
|Levelup-mta
|1:48.465
|+1.588
|18
|14
|Cormac Buchanan
|Denssi Racing - Boe
|1:48.468
|+1.591
Barcellona - GP Catalunya - Risultati Qualifica 2
