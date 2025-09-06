Moto3

Moto3 | Gp Barcellona Qualifiche: prima Pole in carriera per Almansa

Il migliore degli italiani è Pini, ottavo

di Jessica Cortellazzi6 Settembre, 2025
Moto3 GP Catalunya Barcellona Qualifiche – David Almansa ha conquistato la Pole Position del Gran Premio di Catalunya, quindicesimo appuntamento del Motomondiale 2025 in programma al Montmelò di Barcellona. Per il pilota del team Leopard, autore del miglior tempo in 1:46.877, questa è la prima Pole in carriera. Il pilota spagnolo, ha preceduto Joel Kelso (LEVELUP-MTA) e Angel Piqueras (FRINSA – MT Helmets – MSI).

Quarto tempo per David Munoz (LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP), seguito da Ryusei Yamanaka (FRINSA – MT Helmets – MSI) e Adrian Fernandez (Leopard Racing).

Il primo degli italiani è Guido Pini con l’ottavo tempo. Il pilota del team LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP, ha preceduto Alvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo) e Maximo Quiles (CFMOTO Gaviota Aspar Team) che chiudono la Top 10.

Gli altri italiani: Dennis Foggia 13esimo, Luca Lunetta 14esimo e 16esimo Riccardo Rossi.

Moto3 Qualifica 2 Barcellona - GP Catalunya - I tempi


Pos Num Pilota Moto Team Tempo Gap
1 22 David Almansa Leopard Racing 1:46.877
2 66 Joel Kelso Levelup-mta 1:47.079 +0.202
3 36 Angel Piqueras Frinsa - Mt Helmets - Msi 1:47.086 +0.209
4 64 David Munoz Liqui Moly Dynavolt Intact Gp 1:47.096 +0.219
5 6 Ryusei Yamanaka Frinsa - Mt Helmets - Msi 1:47.233 +0.356
6 31 Adrian Fernandez Leopard Racing 1:47.235 +0.358
7 99 Jose Antonio Rueda Red Bull Ktm Ajo 1:47.240 +0.363
8 94 Guido Pini Liqui Moly Dynavolt Intact Gp 1:47.254 +0.377
9 83 Alvaro Carpe Red Bull Ktm Ajo 1:47.318 +0.441
10 28 Maximo Quiles Cfmoto Gaviota Aspar Team 1:47.410 +0.533
11 12 Jacob Roulstone Red Bull Ktm Tech3 1:47.538 +0.661
12 72 Taiyo Furusato Honda Team Asia 1:47.642 +0.765
13 71 Dennis Foggia Cfmoto Gaviota Aspar Team 1:47.667 +0.790
14 58 Luca Lunetta Sic58 Squadra Corse 1:47.811 +0.934
15 73 Valentin Perrone Red Bull Ktm Tech3 1:47.908 +1.031
16 54 Riccardo Rossi Rivacold Snipers Team 1:48.240 +1.363
17 89 Marcos Uriarte Levelup-mta 1:48.465 +1.588
18 14 Cormac Buchanan Denssi Racing - Boe 1:48.468 +1.591

Barcellona - GP Catalunya - Risultati Qualifica 2

