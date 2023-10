SBK | Gp Jerez Superpole Race: ancora Bautista, sorpresa Aegerter

SBK Gp Jerez Gara 1 – Alvaro Bautista si aggiudica la Superpole Race del Gran Premio di Spagna, dodicesima tappa del Mondiale 2023.

Gara di soli 8 giri dopo la bandiera rossa causata dalla rottura del motore di Dominique Aegerter.

Dopo una rapida ripartenza ed alcune battaglie nei primi giri, anche grazie al contatto tra Razgatlıoğlu e Lowes, con il britannico portato al centro medico per accertamenti, Alvaro Bautista riesce a prendere un piccolo margine che gli permette di conquistare la vittoria.

In seconda posizione, dopo la rottura nella prima parte di gara, e ripartito con la seconda moto, un ottimo Dominique Aegerter, primo podio in SBK, seguito da Jonathan Rea.

Quarto posto per Toprak Razgatlıoğlu, prima volta in questa stagione che non sale sul podio in una gara portata a termine, e chiude davanti a Andrea Locatelli e Remy Gardner. Settimo al traguardo Phillip Oettl seguito da Michael Van Der Mark e Danilo Petrucci. Xavi Vierge completa la top ten.

Fuori dai 10 Michael Rinaldi, che chiude 11esimo, precedendo Lorenzo Baldassarri.

Axel Bassani finito a terra dopo un contatto con Gerrett Gerloff, conquista matematicamente il titolo di miglio pilota indipendente.

Day 3 WorldSBK Jerez Superpole Race- Tempi finali

