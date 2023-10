MotoGP | Martin, Bagnaia e Binder: il retropodio del GP della Thailandia [VIDEO]

MotoGP GP Thailandia – Vi riportiamo le discussioni del retropodio tra Jorge Martin, Brad Binder e Pecco Bagnaia, primi tre classificati dell’ultimo Gran Premio della Thailandia, quartultimo appuntamento del mondiale 2023 di MotoGP.

Al termine di una gara vissuta in gruppo, i tre protagonisti si sono contesi la testa della classifica sul tracciato di Buriram, con lo spagnolo che è riuscito ad imporsi sul portacolori della Ducati ufficiale e sul sudafricano della KTM, retrocesso di una posizione dopo la bandiera a scacchi per essere andato sul verde oltre il cordolo durante l’ultima tornata. Una domenica vissuta alla bandiera per l’iberico, bravo a ricucire una parte del gap che lo separava dal leader della classifica, Bagnaia (adesso il distacco di 13 punti).

In quarta piazza ha provato posto Marco Bezzecchi, dopo una bella sfida con il compagno di squadra Luca Marini (8°), seguito da Aleix Espargarò, Fabio Quartararo e Marc Marquez. Completano la graduatoria della top dieci Fabio Di Giannantonio e Johann Zarco. Appuntamento tra due settimane a Sepang per il Gran Premio della Malesia, terzultima prova di un mondiale sempre più incerto ed emozionante.