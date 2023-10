MotoGP | Gp Thailandia Gara, Alex Marquez: “Un peccato”

MotoGP GP Thailandia Ducati Gresini – Alex Marquez non ha chiuso il Gran Premio della Thailandia, 17esima tappa del Motomondiale 2023.

Il rischio di giocarsi una gomma posteriore diversa da tutti gli altri sembrava aver pagato, ma una caduta a 13 giri dal termine (curva 10) elimina lo spagnolo dalla gara mentre correva in terza posizione. Nessuna conseguenza fisica per il numero 73 che sta ancora recuperando dalla lesione rimediata in India, ma è chiaro che la forma fisica e il feeling con la moto stanno tornando.

Dichiarazioni Alex Marquez Gara GP Thailandia MotoGP 2023

“Un peccato perché oggi siamo stati coraggiosi e avremmo meritato qualcosa in più. Mi sentivo bene con la moto e mi sentivo più veloce di Binder in quel tratto di pista dove sono caduto. Devo ancora capire cosa sia successo, ma devo ringraziare la squadra per il grande lavoro. Abbiamo la velocità, e la costanza di risultati è solo questione di tempo”.