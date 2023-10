SBK | Gp Jerez: Razgatlıoglu, “Il Campionato Piloti non è possibile, ma sono motivato”

SBK Gp Jerez Yamaha – Toprak Razgatlıoglu dopo i podi conquistati in Portogallo, spera di riuscire a conquistare almeno una gara del Gran Premio di Jerez, ultima tappa del mondiale 2023.

Il pilota Yamaha, reduce da una stagione di alti e bassi, si prepara per affrontare il Circuito di Jerez con determinazione e entusiasmo. Nonostante il Campionato Piloti sia ormai un obiettivo impossibile, Razgatlıoğlu rimane motivato e desideroso di competere al massimo delle sue capacità in una sfida che si preannuncia entusiasmante. La sua analisi della pista, con un occhio rivolto alla curva 1 e alle prospettive per il weekend, promette emozioni e competizione di altissimo livello.

Dichiarazioni Toprak Razgatlıoglu Gp Jerez Yamaha

“Il circuito di Jerez, mi piace molto! Soprattutto la frenata forte alla curva 1: normalmente siamo molto forti lì e spero che potremo lottare ancora per la vittoria. Voglio finire alla grande nel mio ultimo fine settimana con la Yamaha: vedremo! Ok, il Campionato Piloti non è possibile, ma sono motivato gara dopo gara, come sempre. Non sarà facile ma tutti faranno del loro meglio, penso che il ritmo di gara sarà molto forte e non caldo come in passato. Vedremo venerdì nelle prove libere e poi in gara”.