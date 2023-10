SBK | Gp Jerez: Locatelli, “Super felice di tornare in pista”

SBK Gp Jerez Yamaha – Andrea Locatelli, è pronto a scendere in pista con un’energia rinnovata e l’obiettivo ben chiaro in vista del round finale. Dopo una pausa che sembra essere durata una vita sin dall’ultima gara in Portogallo, Locatelli è ansioso di tornare all’azione e dimostrare il proprio valore.

Con il quarto posto nel Campionato Piloti a portata di mano, Locatelli sa di avere un margine solido per consolidare la sua posizione. Ma le sue ambizioni non si fermano qui: nel Campionato Team, c’è ancora una reale opportunità di vincere, e il pilota italiano è determinato a dare il massimo. La sua fiducia sulla Yamaha R1 cresce costantemente, e ogni fine settimana porta con sé l’opportunità di salire sul podio.

Locatelli riflette sulla stagione finora, contrassegnata da molti podi e un pizzico di sfortuna in alcune gare. Tuttavia, il suo spirito positivo e la determinazione a migliorare si fondono in una promessa di spettacolo e competitività nell’ultimo round. Concludere la stagione al meglio è l’obiettivo di Locatelli, mentre attende con trepidazione l’ultima gara con il suo compagno di squadra Toprak Razgatlıoğlu.

Dichiarazioni Andrea Locatelli Gp Jerez Yamaha

“Sono super felice di essere tornato in pista perché sembra che sia già passato molto tempo dal Portogallo! Abbiamo un buon margine per assicurarci il quarto posto nel Campionato Piloti: non è un brutto risultato per noi, ma nel Campionato Team abbiamo ancora una buona opportunità di vincere. Ora voglio solo andare in moto e godermi l’ultimo round con dei buoni risultati. Penso che devo ancora fidarmi un po’ di più in me stesso per cercare di migliorare di più. Ogni fine settimana abbiamo la possibilità di salire sul podio, il che è un buon punto e la mia fiducia sulla R1 migliora sempre, quindi vediamo cosa succede. Penso che abbiamo avuto una buona stagione, molti podi quest’anno – forse un po’ sfortunati in alcune gare, ma in generale sono super felice e non vedo l’ora di godermi la mia ultima gara con Toprak come compagno di squadra. Vediamo cosa possiamo fare!”