MotoGP | Gp Thailandia, Bezzecchi: “La spalla va meglio”

MotoGP GP Thailandia Mooney VR46 – Marco Bezzecchi dopo il weekend australiano è pronto a “tuffarsi” in quello thailandese di Buriram, teatro della 17esima tappa della MotoGP 2023.

Il pilota riminese del Mooney VR46 Racing Team lo scorso anno conquistò la pole position con un giro da record in sella alla Ducati DesmosediciGP e quest’anno punta a fare bene anche in gara. In questi pochi giorni di pausa ha lavorato sulla spalla infortunata. Il #72 è attualmente terzo nella generale con 293 punti.

Dichiarazioni Marco Bezzecchi preview GP Thailandia MotoGP 2023

“Ultimo GP di tre alle porte su un tracciato dove lo scorso anno sono stato molto veloce con la prima pole in MotoGP. In gara poi ho sofferto, era la prima volta che giravo sul bagnato, ma nel complesso le sensazioni erano positive. Non vedo l’ora di tornare in pista, la spalla va meglio, sto cercando di riposarmi e recuperare ancora in questi giorni per arrivare pronto il più possibile. Sarà un GP impegnativo, le temperature qui sono toste, ma anche il meteo sembra incerto per questa settimana.”

