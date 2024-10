SBK | Gp Jerez, Pirelli: confermate le mescole già usate a Estoril

Superbike Gp Jerez – Pirelli torna in pista con i piloti del Campionato del Mondo FIM Superbike per l’ultimo round della stagione, che si terrà sul Circuito di Jerez – Angel Nieto, in Spagna. Per questo evento, il marchio italiano ha deciso di puntare sulle stesse gomme utilizzate a Estoril, mantenendo la doppia opzione di SCX posteriore: la versione di gamma e la D0820 di sviluppo.

Anche per le gomme da bagnato, Pirelli offre due scelte, con la SCR1 di gamma affiancata dalla versione di sviluppo D0737, già testata a Magny-Cours ed Estoril con buoni riscontri dai piloti. Ogni pilota avrà a disposizione 8 unità di SC1 e SC2 anteriori, insieme a 8 unità per ciascuna variante di SCX posteriore. A queste si aggiungono 6 unità di SC0 e 4 di SCQ, quest’ultima riservata alle qualifiche e alla Superpole race.

In caso di pioggia, i piloti potranno contare su 8 unità di gomme intermedie, sia anteriori che posteriori, e sulla doppia opzione SCR1 per il posteriore: 7 unità di gamma e 5 della specifica D0737 di sviluppo. Il circuito di Jerez, con i suoi brevi rettilinei e curve impegnative, richiede prestazioni elevate dai pneumatici anteriori, soprattutto nelle curve più tecniche come la 1, 6 e l’ultimo settore con tre curve in successione.

Infine, il tracciato è soggetto a notevoli variazioni di temperatura tra mattina e pomeriggio, mettendo alla prova la capacità di adattamento dei pneumatici durante l’intero weekend.

Giorgio Barbier Direttore Racing Moto Pirelli Jerez Superbike 2024

“Sono ormai diversi anni che corriamo a Estoril con il WorldSBK, possiamo dire che conosciamo molto bene le caratteristiche di questo circuito anche perché l’asfalto è lo stesso dal 2006, quindi abbiamo uno storico di informazioni e dati molto solido. Il layout è molto variegato e la superficie spesso cambia, in termini di feeling percepito, tra una curva e l’altra, per questo è piuttosto impegnativo per i pneumatici che sono sottoposti a forti sollecitazioni. La pista è piuttosto scivolosa, quindi è necessario usare mescole soft che possano generare più grip, oltre a compensare più rapidamente le differenze di temperatura tra il fianco destro e quello sinistro, che sono tipiche dell’Estoril. Tutte le nostre soluzioni di gamma hanno già dato prova quest’anno di essere adatte a diverse situazioni e anche la SCX di sviluppo in specifica D0820 ha dimostrato di essere un’evoluzione molto valida. Già alla sua prima apparizione a Magny-Cours ha dato un riscontro molto positivo ed è poi stata largamente utilizzata a Cremona, quindi crediamo che sia un’ottima opzione anche per questo round, data la sua nuova mescola che mantiene i livelli di grip della SCX di gamma risultando al contempo più protetta in termini di usura. Sarà quindi interessante per noi valutarne le prestazioni anche su questo tracciato piuttosto impegnativo, così da raccogliere ulteriori informazioni utili in ottica sviluppo.”

5/5 - (2 votes)