MotoGP | Lorenzo: “Max Biaggi il mio idolo, nel 2015 tutti avevano creduto a Rossi”

MotoGP Rossi Vs Lorenzo – Il cinque volte iridato Jorge Lorenzo è stato ospite del Festival dello Sport organizzato dalla Gazzetta dello Sport.

Tanti gli argomenti trattati, dal suo idolo Max Biaggi, passando per il rivale di sempre Valentino Rossi, Marc Marquez e quella che ha definito la sua più grande pazzia, Assen 2013, quando si fratturò la clavicola al giovedì (in Olanda si correva di sabato, ndr), andò poi a Barcellona con un volo privato, si operò e nella gara del sabato concluse al quinto posto.

Dichiarazioni Jorge Lorenzo su Idolo Max Biaggi

“Max Biaggi, era il mio idolo. La prima volta che lo conobbi, parlammo di tanti argomenti, anche di Valentino Rossi. Io gli dissi subito che lui (Max, ndr) era il mio preferito. Non credo che l’amicizia con il pilota romano abbia condizionato il mio rapporto con Rossi. Sicuramente la velocità che mettevo in pista è stata più importante.”

Dichiarazioni Jorge Lorenzo su Valentino Rossi e Mondiale 2015

“Evidentemente avevano tutti creduto alla versione di Valentino (Rossi). Il 2015 è stato un anno brutale: è successo di tutto. Si pensi che non ero mai stato in testa alla classifica da solo se non dopo l’ultima gara. In carriera entrambi avremmo vinto di più senza l’altro. Ma grazie alla nostra rivalità, siamo andati sicuramente molto più veloci. Oggi? Massimo rispetto per lui: tutti noi abbiamo beneficiato del suo carisma perché ha permesso a tante persone di avvicinarsi al Motomondiale, dando visibilità al movimento.”

Dichiarazioni Jorge Lorenzo su Marc Marquez

“Marquez è una bestia a livello sportivo. Dal 2020 in avanti è stato sfortunatissimo per quel che riguarda il fisico. Senza quei problemi avrebbe conquistato almeno due o tre mondiali in più. Lui e Bagnaia in Ducati? Credo che, per motivi diversi, sia una sfida che parte alla pari. Nel 2013 non accettavo il suo modo di correre, molto aggressivo. Ora ha un po’ più di ‘rispetto’ nei confronti dei rivali. C’è da dire che le regole sono più severe rispetto a dieci anni fa.”

Dichiarazioni Jorge Lorenzo su Grande Pazzia Assen 2013

“La mia pazzia più grande? Al GP d’Olanda nel 2013: il giovedì mi ruppi la spalla, la sera, con un volo privato, tornai a Barcellona per essere operato, il venerdì partecipai alle prove e la domenica conclusi il Grand Prix al quinto posto.”