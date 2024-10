SBK | Gp Spagna: tutti gli orari TV della tappa a Jerez

SBK Gp Jerez – Dopo la tappa in Portogallo, il mondiale Superbike si sposta a Jerez per il Gran Premio di Spagna.

Toprak Razgatlioglu e Nicolò Bulega si giocheranno il mondiale nell’ultimo weekend della stagione. Il grande vantaggio del turco sul pilota Ducati sembra lasciare ben poche speranze che potrebbe conquistare il titolo solo grazie ad un miracolo. Non dimentichiamo però che per Bulega questa è la prima stagione in SBK e chiudere secondo è comunque un gran traguardo.

Orari Gp Portogallo SBK

Venerdì 18 ottobre 2024

FP1 SBK: 10:35-11:20

FP2 SBK: 15:00-15:45

Sabato 19 ottobre 2024

Superpole SBK: 11:00-11:15

Gara 1 SBK: 14:00

Domenica 20 ottobre 2024

Superpole Race SBK: 11:00

Gara 2 SBK: 14:00

Orari TV8

Sabato 12 ottobre 2024

Gara 1 SBK: 14:00

Domenica 13 ottobre 2024

Superpole Race: 13:00 (differita)

Gara 2 SBK: 14:00

Il GP di Spagna a Jerez sarà trasmesso in diretta TV da Sky Sport MotoGP. La diretta streaming è disponibile sia su Sky Go che su NOW. Sul digitale terrestre TV8 trasmetterà la Superpole Race in differita.

