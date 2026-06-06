Moto3 | Gp Ungheria: Almansa bissa la pole del Mugello, indietro gli italiani

Moto3 GP Ungheria Balaton Park Qualifiche – David Almansa ha centrato la pole position del Gran Premio d’Ungheria, ottava tappa del Motomondiale 2026, in programma al Balaton Park.

Il pilota del Team Intact GP l’ha ottenuta con il crono di 1:45.686, ottenendo così la terza pole stagionale, seconda consecutiva, quinta in carriera.

Al Mugello non aveva potuto correre causa forte tonsillite, ma domani proverà a riscattarsi. In prima fila con il #22 della KTM altre due moto della casa austriaca, quelle del leader del Mondiale Maximo Quiles (Team Aspar) e quella di Brian Uriarte (Red Bull KTM Ajo).

Seconda fila per Valentin Perrone (Red Bull KTM Tech3), Jesus Rios (Honda Rivacold Snipers Team) e Rico Salmela (Red Bull KTM Tech3). In terza fila troviamo Marco Morelli (Team Aspar), Adrian Cruces (CIP Green Power) e Veda Pratama (Honda Team Asia).

Quarta fila per Joel Kelso (Honda Gryd Racing), Adrian Fernandez (Leopard Racing, squalificato per i primi 6 GP e Casey O’Gorman (Honda SIC58 Squadra Corse).

Indietro gli italiani, Matteo Bertelle su KTM del Team Level Up -MTA ha chiuso 15esimo, mentre Guido Pini su Honda Leopard è 16esimo. Solamente 25esimo Nicola Carraro (Honda Snipers) che non aveva passato la Q1.

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