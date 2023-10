SBK | Gp Jerez Gara 2: Razgatlıoglu, “La Yamaha è stata una famiglia”

SBK Gp Jerez Yamaha – Toprak Razgatlıoglu ha chiuso Gara 2 del Gran Premio di Spagna a Jerez, 12esima tappa del Mondiale 2023, in seconda posizione.

Il pilota turco ha attraversato una serie di emozioni contrastanti durante la gara, culminando in un trionfo personale. Dopo aver tagliato il traguardo in prima posizione, Razgatlıoğlu ha condiviso le sue sensazioni e riflessioni su ciò che è stata la sua ultima gara con il team Yamaha. Un addio che segna la fine di una partnership straordinaria, ma lascia aperta la porta a un possibile futuro insieme.

Dichiarazioni Toprak Razgatlıoglu Gp Jerez Yamaha

“Ho tagliato la bandiera a scacchi in P1, questo è un bene per me! Ho toccato il verde, i limiti della pista ho sentito solo la ruota posteriore che slitta. Non ne approfitto, ma le regole sono regole. Non è facile dire altro: mi sento come se avessi vinto. Nella mia ultima gara con la Yamaha, cerco solo di fare bene! Sono un po’ triste, ma ho dato più del 100% come Portimao, ma ho bisogno di un po’ di fortuna e nelle ultime gare non ho avuto molta fortuna. In generale sono felice: una bella battaglia con Alvaro ma solo all’ultima curva. Dopo quattro anni, grazie alla mia squadra, un lavoro incredibile e sento la Yamaha come una famiglia. Ho ancora rispetto per Yamaha – abbiamo ricordi molto belli, molte vittorie – siamo Campioni del Mondo nel 2021 – e questo è anche il mio primo Campionato del Mondo, quindi Yamaha è molto importante per me. Tutta la squadra, tutti i ragazzi sono incredibili. Mi sto davvero godendo quattro anni con questa squadra, soprattutto gli ultimi due anni. È stata la prima volta per me nel 2020 a lavorare con un team ufficiale, nel 2021, dopo che siamo campioni, mi sento sempre più a mio agio lavorando con la squadra. Tutti fanno del loro meglio, questo fine settimana sono presenti tutte le Yamaha e tutti verranno a trovarmi per l’ultima gara. Sono molto felice per questo – e sono triste perché è l’ultima gara e l’anno prossimo non saremo insieme, ma forse in futuro lo saremo di nuovo”.