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MotoGP | Gp Ungheria: Marquez in pole, seconda fila tutta italiana

Il nove volte iridato della Ducati ha preceduto i connazionali Acosta e Aldeguer

di Alessio Brunori6 Giugno, 2026
MotoGP | Gp Ungheria: Marquez in pole, seconda fila tutta italiana MotoGP | Gp Ungheria: Marquez in pole, seconda fila tutta italiana

MotoGP Qualifiche GP Ungheria Balaton Park – Marc Marquez nonostante una caduta ad inizio sessione, ha conquistato la pole position del Gran Premio d’Ungheria classe MotoGP, ottava tappa del Motomondiale 2026 in programma al Balaton Park.

Per il nove volte iridato si tratta della pole #76 in Top Class, la #104 in carriera. Il #93 della casa di Borgo Panigale l’ha ottenuta con il crono di 1:36.785, andando a precedere i connazionali Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing) e Fermin Aldeguer (Ducati BK8 Gresini Racing MotoGP), staccati rispettivamente di 0.053s e 0.340s.

Seconda fila tutta italiana, con Fabio Di Giannantonio su Ducati del VR46 Racing Team quarto a 0.447s e anche lui scivolato alla curva 1 pronti-via come Marc Marquez. Il pilota romano è davanti alla Ducati Factory di Pecco Bagnaia, che passato dalla Q1 è riuscito a centrare il quinto tempo davanti alla migliore delle Aprilia, quella del leader del Mondiale Marco Bezzecchi, sesto a 0.643s.

Terza fila per le Aprilia di Raul Fernandez (SuperFile Trackhouse MotoGP Team) e Jorge Martin (Aprilia Factory) e per la Honda Factory di Luca Marini, anche lui passato dalla Q1 come Bagnaia.

Quarta fila per l’Aprilia del SuperFile Trackhouse MotoGP Team di Ai Ogura, per la Pro Honda LCR del rookie Diogo Moreira e per la Yamaha Pramac di Jack Miller.

Non sono riusciti a passare la Q1 Joan Mir con la Honda Factory, 13esimo, Enea Bastianini su KTM Tech3, 14esimo, Fabio Quartararo su Yamaha Factory, 15esimo che partiranno dalla quinta fila.

Sesta fila per Iker Lecuona che sostitusice Alex Marquez sulla Ducati del Gresini Racing, Brad Binder su KTM Factory e Toprak Razgatlioglu su Yamaha Pramac.

Settima fila per Franco Morbidelli su Ducati del VR46 Racing Team, Alex Rins su Yamaha Factory e Maverick Vinales su KTM Tech3. Buon ultimo Cal Crutchlow, che sostituisce l’infortunato Johann Zarco in sella alla Honda del Team LCR.

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MotoGp Qualifica 2 Balaton Park - Ungheria - I tempi


Pos Num Pilota Moto Team Tempo Gap
1 93 Marc Marquez Ducati Lenovo Team 1:36.785
2 37 Pedro Acosta Red Bull Ktm Factory Racing 1:36.838 +0.053
3 54 Fermin Aldeguer Bk8 Gresini Racing Motogp 1:37.125 +0.340
4 49 Fabio Di Giannantonio Pertamina Enduro Vr46 Racing Team 1:37.232 +0.447
5 63 Francesco Bagnaia Ducati Lenovo Team 1:37.317 +0.532
6 72 Marco Bezzecchi Aprilia Racing 1:37.428 +0.643
7 25 Raul Fernandez Superfile Trackhouse Motogp Team 1:37.548 +0.763
8 89 Jorge Martin Aprilia Racing 1:37.574 +0.789
9 10 Luca Marini Honda Hrc Castrol 1:37.605 +0.820
10 79 Ai Ogura Superfile Trackhouse Motogp Team 1:37.629 +0.844
11 11 Diogo Moreira Pro Honda Lcr 1:37.850 +1.065
12 43 Jack Miller Prima Pramac Yamaha Motogp 1:38.241 +1.456

Balaton Park - Ungheria - Risultati Qualifica 2

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