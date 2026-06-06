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Moto2 | Gp Ungheria: Guevara si aggiudica la pole, Vietti in quarta fila

In prima fila con il pilota del Pramac Racing Filip Salac e Senna Agius

di Alessio Brunori6 Giugno, 2026
Moto2 | Gp Ungheria: Guevara si aggiudica la pole, Vietti in quarta fila Moto2 | Gp Ungheria: Guevara si aggiudica la pole, Vietti in quarta fila

Moto2 GP Ungheria Balaton Park Qualifiche – Izan Guevara su Boscoscuro del BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 si è aggiudicato la pole position del Gran Premio d’Ungheria della classe di mezzo del Motomondiale.

Il pilota spagnolo l’ha ottenuta con il crono di 1:40.280 andando a precedere le Kalex di Filip Salac (OnlyFans American Racing Team) e Senna Agius (LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP).

Il leader della classifica iridata Manuel Gonzalez aprirà la seconda fila. Accanto al pilota del LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP troviamo Alex Escrig su Forward del KLINT Racing Team e Daniel Holgado su Kalex del CFMOTO Inde Aspar Team.

Terza fila per Collin Veijer (Red Bull KTM Ajo), che avrà accanto a se Alonso Lopez (ITALJET Gresini Moto2) e David Alonso (CFMOTO Inde Aspar Team).

In quarta fila Daniel Munoz (Italtrans Racing Team), Barry Baltus (REDS Fantic Racing) e il migliore dei piloti italiani, Celestino Vietti (MB Conveyors SpeedRS Team), caduto a fine Q1 e poi mai in lotta per il vertice.

Tony Arbolino in sella alla Kalex del REDS Fantic Racing ha chiuso 15esimo mentre il rookie Luca Lunetta (MB Conveyors SpeedRS Team) non ha passato la Q1 e partirà 21esimo.

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moto2 Qualifica 2 Balaton Park - Ungheria - I tempi


Pos Num Pilota Moto Team Tempo Gap
1 28 Izan Guevara Blu Cru Pramac Yamaha Moto2 1:40.280
2 12 Filip Salac Onlyfans American Racing Team 1:40.304 +0.024
3 81 Senna Agius Liqui Moly Dynavolt Intact Gp 1:40.315 +0.035
4 18 Manuel Gonzalez Liqui Moly Dynavolt Intact Gp 1:40.341 +0.061
5 11 Alex Escrig Klint Racing Team 1:40.445 +0.165
6 96 Daniel Holgado Cfmoto Inde Aspar Team 1:40.470 +0.190
7 95 Collin Veijer Red Bull Ktm Ajo 1:40.526 +0.246
8 21 Alonso Lopez Italjet Gresini Moto2 1:40.529 +0.249
9 80 David Alonso Cfmoto Inde Aspar Team 1:40.557 +0.277
10 17 Daniel Munoz Italtrans Racing Team 1:40.615 +0.335
11 7 Barry Baltus Reds Fantic Racing 1:40.758 +0.478
12 13 Celestino Vietti Mb Conveyors Speedrs Team 1:40.816 +0.536
13 84 Zonta Van Den Goorbergh Momoven Idrofoglia Rw Racing Team 1:40.837 +0.557
14 98 Jose Antonio Rueda Red Bull Ktm Ajo 1:40.924 +0.644
15 14 Tony Arbolino Reds Fantic Racing 1:41.061 +0.781
16 44 Aron Canet Elf Marc Vds Racing Team 1:41.145 +0.865
17 54 Alberto Ferrandez Blu Cru Pramac Yamaha Moto2 1:41.232 +0.952

Balaton Park - Ungheria - Risultati Qualifica 2

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