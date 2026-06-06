Moto2 | Gp Ungheria: Guevara si aggiudica la pole, Vietti in quarta fila

Moto2 GP Ungheria Balaton Park Qualifiche – Izan Guevara su Boscoscuro del BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 si è aggiudicato la pole position del Gran Premio d’Ungheria della classe di mezzo del Motomondiale.

Il pilota spagnolo l’ha ottenuta con il crono di 1:40.280 andando a precedere le Kalex di Filip Salac (OnlyFans American Racing Team) e Senna Agius (LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP).

Il leader della classifica iridata Manuel Gonzalez aprirà la seconda fila. Accanto al pilota del LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP troviamo Alex Escrig su Forward del KLINT Racing Team e Daniel Holgado su Kalex del CFMOTO Inde Aspar Team.

Terza fila per Collin Veijer (Red Bull KTM Ajo), che avrà accanto a se Alonso Lopez (ITALJET Gresini Moto2) e David Alonso (CFMOTO Inde Aspar Team).

In quarta fila Daniel Munoz (Italtrans Racing Team), Barry Baltus (REDS Fantic Racing) e il migliore dei piloti italiani, Celestino Vietti (MB Conveyors SpeedRS Team), caduto a fine Q1 e poi mai in lotta per il vertice.

Tony Arbolino in sella alla Kalex del REDS Fantic Racing ha chiuso 15esimo mentre il rookie Luca Lunetta (MB Conveyors SpeedRS Team) non ha passato la Q1 e partirà 21esimo.

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