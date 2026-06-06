Diretta MotoGP

MotoGP | GP Ungheria 2026: Sprint Race in DIRETTA (live e foto)

Live timing e commento dal Balaton Park

di Jessica Cortellazzi6 Giugno, 2026
MotoGP | GP Ungheria 2026: Sprint Race in DIRETTA (live e foto) MotoGP | GP Ungheria 2026: Sprint Race in DIRETTA (live e foto)

15:37 Grazie per averci seguito! Appuntamento a domani, ore 14 con il Gran Premio dell’Ungheria. Buon pomeriggio!

GIRO 13 – ULTIMO GIRO! Marc Marquez vince la Sprint Race del GP dell’Ungheria! Sul podio Pedro Acosta e Marco Bezzecchi. Quarto Fernandez, a seguire: Aldeguer, Martin, Moreira, Bastianini, Bagnaia e Di Giannantonio decimo. Undicesimo Ogura, a seguire: Marini, Razgatlioglu, Miller, Mir, Binder, Quartararo, Lecuona, Vinales, Morbidelli, Rins e Crutchlow

GIRO 12 – Di Giannantonio si avvicina a Bagnaia

GIRO 11 – Errore di Aldeguer che va lungo ma questo gli fa perdere la possibilità di attaccare Fernandez

GIRO 10 – 2.3, Acosta perde qualche decimo. Aldeguer si avvicina a Fernandez. Bezzecchi a 1 secondo da Acosta

GIRO 9 – 2.1 il vantaggio di M.Marquez. Fernandez a mezzo secondo da Bezzecchi

GIRO 8 – 5 GIRI AL TERMINE!

GIRO 7 – 38.3 per M.Marquez e Acosta. Bezzecchi a 1.4 da Acosta

GIRO 6 – TOP 10: M.Marquez, Acosta, Bezzecchi, Fernandez, Aldeguer, Martin, Moreira, Bastianini, Bagnaia e Di Giannantonio

GIRO 5 – 2 secondi di vantaggio per M.Marquez. Bezzecchi a 1 secondo da Acosta

GIRO 4 – M.Marquez si porta a 1.5 su Acosta! TOP 10: M.Marquez, Acosta, Bezzecchi, Aldeguer, Fernandez, Moreira, Martin, Bastianini, Bagnaia e Di Giannantonio. Undicesimo Marini, a seguire: Miller, Mir, Toprak, Ogura, Binder, Lecuona, Quartararo, Rins, Morbidelli, Vinales e Crutchlow

GIRO 3 – Giro veloce di M.Marquez che si porta a 1 secondo di vantaggio su Acosta. Aldeguer ci prova su Bezzecchi

GIRO 2 – Mezzo secondo di vantaggio tra Marquez e Acosta. Martin sorpassa Bagnaia e sale settimo. Aldeguer attaccatissimo a Bezzecchi

GIRO 1 – Ottima partenza di M.Marquez che si mette primo davanti ad Acosta e Bezzecchi. Quarto Aldeguer, a seguire: Fernandez, Moreira, Bagnaia, Di Giannantonio, Martin e Bastianini. Acosta si avvicina a Marquez

15:02 I piloti arrivano sulla griglia di partenza. Sono 13 i giri da completare

15:00 Parte il giro di formazione!

Diretta Sprint Race GP Ungheria Balaton Park MotoGP 2026 – Amici di Motorionline, rieccoci collegati con il circuito del Balaton Park per la diretta della Sprint Race del Gran Premio d’Ungheria, ottavo appuntamento della MotoGP 2026.

A partire dalle 15:00, restate sintonizzati su questa pagina per non perdervi i momenti più importanti della gara Sprint.

La pole position è andata a Marc Marquez, che ha preceduto i connazionali Pedro Acosta e Fermin Aldeguer. Seconda fila tutta italiana con Fabio Di Giannantonio, Pecco Bagnaia e Marco Bezzecchi.

Pole position per Marc Marquez al Balaton Park

DIRETTA SPRINT RACE GP UNGHERIA BALATON PARK DALLE 15:00

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