MotoGP | Gp Ungheria Sprint Race: domina Marquez, Bezzecchi chiude terzo

MotoGP Sprint Race GP Ungheria Balaton Park – Marc Marquez dopo la pole position ha dominato la Sprint Race del Gran Premio d’Ungheria, ottava tappa della MotoGP 2026 corsa al Balaton Park.

Il nove volte iridato della Ducati è scattato benissimo allo start e non ha mai lasciato la prima posizione, mettendo un paio di secondo tra lui e il connazionale della KTM Pedro Acosta, che ha resistito pochi giri prima di venire staccato dalla Desmosedici GP 26 del pilota della casa di Borgo Panigale.

Per Marquez 18esimo successo in una Sprint (eguaglia Jorge Martin, ndr), terza del 2026 dopo Brasile e Spagna. Per la Ducati 55esima vittoria in una gara “corta”, quarta del 2026.

Limita i danni Marco Bezzecchi, che scattato bene dalla seconda fila, si è subito portato nelle prime posizioni ed ha poi difeso la terza piazza prima da Fermin Aldeguer e poi da Raul Fernandez.

Quarto all’arrivo proprio il pilota del SuperFile Trackhouse MotoGP Team che ha portato sua Aprilia RS-GP26 davanti alla Ducati del BK8 Gresini Racing MotoGP di Fermin Aldeguer e davanti al compagno di marca Jorge Martin.

Grandissima la gara del rookie nonché iridato 2025 della Moto2 Diogo Moreira, che ha chiuso settimo e miglior pilota Honda, primo delle case giapponesi.

Il pilota del Team LCR ha preceduto i nostri Enea Bastianini su KTM del Team Tech3, ottavo, Pecco Bagnaia su Ducati Factory nono (ultimo pilota a punti, ndr) e Fabio Di Giannantonio, decimo con la Ducati del Pertamina Enduro VR46 Racing Team.

Ai Ogura su Aprilia del SuperFile Trackhouse MotoGP Team ha chiuso 11esimo, davanti al nostro Luca Marini (Honda HRC Castrol) e al migliore delle Yamaha, il rookie nonché tre volte iridato della Superbike Toprak Razgatlioglu (Pramac Racing).

Seguono Jack Miller (Prima Pramac Yamaha MotoGP), Joan Mir (Honda HRC Castrol), Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing), Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP Team) e Iker Lecuona, 18esimo in sella alla Ducati del Gresini Racing lasciata libera dall’infortunato Alex Marquez.

Maverick Vinales in sella alla seconda KTM del Team Tech3 ha chiuso 19esimo davanti alla seconda Ducati del VR46 Racing Team, quella dell’italo-brasiliano Franco Morbidelli, alla Yamaha di Alex Rins e alla Honda del Team LCR di Cal Crutchlow, che sostituisce l’infortunato Johann Zarco.

La classifica Mondiale vede Bezzecchi sempre in testa. Il riminese dell’Aprilia si porta a 180 punti, 20 in più del tema-mate Jorge Martin, 46 in più del connazionale Di Giannantonio e 68 in più di Pedro Acosta. Marc Marquez è settimo e staccato dalla vetta di 97 punti.

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