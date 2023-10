SBK | Gp Jerez Gara 2: Locatelli, “Alla fine è stata un’altra grande stagione”

SBK Gp Jerez Yamaha – Andrea Locatelli ha chiuso Gara 2 del Gran Premio di Spagna a Jerez, 12esima tappa del Mondiale 2023, in decima posizione.

Locatelli è caduto in una sfortunata scivolata nella Superpole Race ma è riuscito a recuperare un ottimo quinto posto dopo una bandiera rossa creando un risultato di successo nello sprint. L’italiano non è riuscito a replicare il passo da podio di Gara 1 e ha avuto problemi di grip al posteriore in Gara 2, tagliando il traguardo in nona posizione prima che venisse applicata la penalità dei limiti di pista. Con sette podi all’attivo in questa stagione, Locatelli può essere orgoglioso di aver ottenuto un bel quarto posto nel Campionato Piloti dietro al “trio titanico” del WorldSBK.

Dichiarazioni Andrea Locatelli Gp Jerez Yamaha

“Penso che sia stato davvero un buon fine settimana dopo Gara 1 di ieri – oggi siamo stati anche un po’ fortunati durante la Superpole Race ottenendo la quinta posizione alla fine e migliorando molto. Era una buona posizione per ripartire, tuttavia non so cosa sia successo durante Gara 2, ma il feeling era un po’ complicato e il grip al posteriore era davvero pessimo. Finire la stagione così è un po’ triste. Ieri è stata una giornata davvero positiva – un altro podio – soprattutto dopo un venerdì difficile. Alla fine è stata un’altra grande stagione, abbiamo ottenuto molti podi e fatto un ottimo lavoro nel complesso – veloci più o meno in ogni gara e in molte sessioni. Dobbiamo guardare avanti e prepararci per la prossima stagione in modo positivo, per essere di nuovo forti e concentrati nel 2024. Voglio dire grazie a tutto il team, da parte mia e anche con Toprak: lavorare insieme per questi tre anni è stato fondamentale. E’ stato incredibile migliorare sempre e fare progressi sulla moto”.