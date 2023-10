SBK | Gp Jerez Gara 2: Aegerter, “È stato bello veder lottare Bautista e Razgatlioglu , me la sono goduta

SBK Gp Jerez Yamaha – Dominique Aegerter ha chiuso Gara 2 del Gran Premio di Spagna a Jerez, 12esima tappa del Mondiale 2023, in terza posizione.

Il numero 77 è scattato dalla prima fila ma sabato in Gara 1 è stato limitato da un problema tecnico. In Tissot Superpole Race dalla sua prima moto è uscito del fumo e questo ha portato all’esposizione delle bandiere rosse ma alla ripartenza con la seconda moto è arrivato secondo, conquistando così il suo primo podio nel WorldSBK.

In Gara 2 il due volte campione del mondo nel World Supersport è rimasto con i migliori ed è arrivato terzo alle spalle di Alvaro Bautista (Aruba.it Racing – Ducati) e Toprak Razgatlioglu (Pata Yamaha Prometeon WorldSBK).

Dichiarazioni Andrea Locatelli Gp Jerez Yamaha

“Conquistare il mio primo podio nel WorldSBK è eccezionale. Abbiamo lavorato duramente con tutto il team; hanno fatto un lavoro fantastico. Non è stata una stagione facile. Abbiamo iniziato abbastanza bene, poi ho avuto dei problemi di sindrome compartimentale e anche la spalla mi ha fatto male per tanto tempo. Stamattina quando ero secondo mi sono tolto una bella pressione. Ero vicino a Bautista e un certo punto pensavo che potevo avvicinarmi ancora di più! Finalmente ho conquistato il mio primo podio. È stato molto emozionante. Bautista e Razgatlioglu hanno una grande esperienza. Anch’io, ma non nel WorldSBK. Avete visto come su tante piste in cui siamo andati abbiamo fatto fatica a mettere a punto la moto con l’elettronica rispetto a piste su cui avevamo svolto dei test, come avvenuto qui a inizio stagione. Lottare con loro in Gara 2 è stato fantastico. È stato bello vederli lottare, me la sono goduta!”.