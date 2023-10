SBK | Ufficiale, Rinaldi con Motocorsa nel 2024

SBK Motocorsa Rinaldi – Michael Ruben Rinaldi passerà dal team Aruba.it Racing – Ducati al team Indipendente Motocorsa Racing nel quale prenderà il posto di Axel Bassani che a sua volta si trasferisce nel team ufficiale Kawasaki.

Rinaldi nel WorldSBK ha sempre corso con Ducati. Nel 2018 è sceso in pista con l’Aruba.it Racing – Junior Team arrivando 14° in classifica e con un sesto posto a Brno come miglior risultato. L’anno seguente è passato al team Barni Ducati e nel 2020 al Team GoEleven, con cui al MotorLand Aragon ha conquistato le sue prime vittorie e podi. Questo gli ha permesso di approdare nel team ufficiale Aruba.it Racing – Ducati, prima accanto a Scott Redding e poi ad Alvaro Bautista. Tra il 2021 e il 2023 con il team ha centrato quattro vittorie e 20 podi oltre a portare un valido contributo alla conquista dei titoli mondiali per Team nel 2022 e 2023 e anche di quelli Costruttori. Per la sua settima annata nel WorldSBK, Rinaldi resterà sulla Panigale V4 R ma con il team Motocorsa Racing.

Dichiarazioni Michael Rinaldi Motocorsa 2024

“Il 2024 inizia oggi! Un nuovo team, nuove persone e un unico grande obiettivo… per questo il Team Motocorsa è la scelta giusta. Sarebbe complesso e senza dubbio riduttivo spiegare in così poche righe tutti i motivi per i quali io e il Team Motocorsa ci siamo scelti ed insieme abbiamo deciso di intraprendere questa grande sfida per la stagione 2024. Vorrei quindi utilizzare solo due parole: PASSIONE e AMBIZIONE. Parole chiave che sono state, fin dal primo incontro con Lorenzo Mauri, l’essenza di un messaggio chiaro che voleva trasmettermi volendomi al centro di un progetto solido e competitivo per restare e puntare, a mente libera, ancora più in alto. Una visione che combacia perfettamente con quello che cerco… un team che abbia la mia stessa passione per questo sport, l’ambizione, il desiderio e lo spirito di sacrificio che servono per raggiungere grandi risultati. Per questa ragione sono molto contento e non vedo l’ora di iniziare a lavorare con la squadra per creare un’ottima base a livello tecnico e un ambiente positivo all’interno del box che possa essere produttivo e stimolante. Voglio ringraziare Lorenzo Mauri e il Team Motocorsa, Vittorino Mesaroli e Mesaroli Spa, Ducati e tutti gli sponsor che hanno reso possibile questo progetto”

