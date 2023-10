SBK | Gp Jerez Gara 1: Locatelli, “Bella gara, ero davvero fiducioso”

SBK Gp Jerez Yamaha – Andrea Locatelli ha chiuso Gara 1 del Gran Premio di Spagna a Jerez, 12esima tappa del Mondiale 2023, in terza posizione.

Nonostante qualche piccolo errore in pista, Locatelli ha gestito abilmente la situazione, recuperando posizioni e garantendosi un meritato posto sul podio. Con la sua R1 a fare egregiamente il suo lavoro e il talento di Locatelli in bella mostra, il pilota Yamaha è pronto a lottare per ulteriori successi e a dimostrare che il podio di Jerez non è un caso.

Dichiarazioni Andrea Locatelli Gp Jerez Yamaha

“Onestamente è stata una bella gara, ero davvero fiducioso di poter spingere fin dall’inizio e recuperare molte posizioni. Ho fatto qualche piccolo errore a metà giro, il che mi ha significato superare Alex e Jonathan un po’ più avanti nella gara, quindi ho dovuto gestire un po’ di più la mia posizione fino alla fine. La mia R1 si è comportata bene al posteriore e sono riuscito a gestire la gomma posteriore: penso che abbiamo fatto davvero un buon lavoro e vedremo cosa possiamo fare domani. Tutti i piloti vorranno migliorare, quindi dobbiamo essere sicuri di essere di nuovo lì per lottare. Siamo stati solo un po’ sfortunati in qualifica e abbiamo perso l’opportunità di partire più davanti, ma alla fine penso che questa sia stata una delle gare migliori per recuperare e finire tra i primi tre. Sono davvero felice di essere sul podio qui a Jerez! Partire dalla decima posizione nella Superpole Race sarà dura, sarà importante recuperare ancora qualche posizione per poter partire bene in Gara 2.”