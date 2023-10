SBK | Gp Jerez Gara 1: Razgatlıoglu, “Bautista è molto forte e se lo merita”

SBK Gp Jerez Yamaha – Toprak Razgatlıoglu ha chiuso Gara 1 del Gran Premio di Spagna a Jerez, 12esima tappa del Mondiale 2023, in seconda posizione.

In un’emozionante battaglia con il suo rivale Alvaro Bautista, Razgatlıoğlu ha condiviso la sua determinazione e il suo impegno costante nel lottare per il titolo. Razgatlıoğlu ci tiene a far sapere che non ha alcuna intenzione di cedere e che sta già guardando con fiducia alla prossima Gara 2.

Dichiarazioni Toprak Razgatlıoglu Gp Jerez Yamaha

“In ogni fine settimana di gara abbiamo continuato a lottare per il campionato, Alvaro è molto forte e se lo merita – ha ottenuto molte vittorie e abbiamo avuto belle battaglie – credo che io stia lottando ancora più di lui! Nelle ultime gare sto spingendo per la vittoria e abbiamo preso ottimi punti per mantenere il campionato fino alle ultime gare. Oggi continuo a lottare con lui, i primi giri sono andati bene ma quando la gomma posteriore ha cominciato a cedere non era possibile accelerare come lui. Continuiamo a fare del nostro meglio e finiamo di nuovo la gara P2, ma abbiamo altre due gare e vedremo cosa è possibile: proverò di nuovo la migliore posizione. Ci sono molte persone della Yamaha qui questo fine settimana per stare con me, sto aspettando Gara 2, vedremo domani”.