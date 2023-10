SBK | Gp Jerez Gara 1: Rea, “Volevo il podio”

SBK Gp Jerez Kawasaki – Jonathan Rea ha chiuso Gara 1 del Gran Premio di Spagna a Jerez, 12esima tappa del Mondiale 2023, in quarta posizione.

In un fine settimana segnato da condizioni di pista complesse, Rea ha dimostrato il suo realismo e ambizione, puntando a un traguardo nei primi cinque ma con gli occhi puntati sul podio. Rea, sempre attento e tattico, si prepara già per il giorno successivo, dimostrando la sua costante determinazione a dominare le competizioni.

Dichiarazioni Jonathan Rea Gp Jerez

“Penso che il risultato della Superpole ci abbia dato più ottimismo che realtà, a dire il vero, quindi forse i primi giri di gara hanno emozionato tutti. Ma l’obiettivo per me erano i primi cinque. Ovviamente volevo un podio; questa era l’ambizione. Quando ero quarto ho potuto vedere Locatelli e ho pensato che non era male da dove siamo venuti il ​​primo giorno. La pista non è stata in ottime condizioni per tutto il fine settimana, a dire il vero, quindi confrontare le cose con i dati che avevamo prima era irrilevante. Scegliere la gomma posteriore SC0 è stata una grande mossa perché nessun altro la usava. L’ho usato per un giro al mattino e ha trasformato la moto. Sembrava più normale e sentivo che era l’opzione migliore. Avevamo bisogno di consolidare il terzo posto nel Mondiale e ora è fatto, quindi dobbiamo pensare di più al domani”.