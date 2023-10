SBK | Gp Jerez Gara 1, Bautista: “E’ stato un anno indimenticabile”

SBK Gp Jerez Ducati – Alvaro Bautista ha vinto Gara 1 del Gran Premio di Spagna a Jerez, 12esima tappa del Mondiale 2023.

Un’annata straordinaria, avversari formidabili come Toprak Razgatlıoğlu e Johnny Rea sono gli igredienti del secondo titolo mondiale dello spagnolo. Bautista ha rivelato la difficoltà di difendere un titolo e il motivo per cui ha scelto di mettere il numero uno sulla sua moto all’inizio della stagione.

Dichiarazioni Alvaro Bautista Gp Jerez

“E’ stato un anno indimenticabile anche perché siamo riusciti a vincere battendo la concorrenza di piloti fortissimi come Toprak e Johnny. Difendere un titolo è sempre molto difficile e per questo motivo sono davvero orgoglioso di quello che abbiamo fatto in questa stagione. Ho scelto ad inizio anno di mettere il numero uno sulla moto per rendere ancora più avvincente questa sfida. Voglio ringraziare tutto il team per il lavoro straordinario che mi ha permesso di avere un feeling fantastico con la Panigale V4R. Il mio obiettivo era quello di divertirmi e mi sono divertito molto. E grazie ovviamente a Aruba.it e a Ducati per aver creduto in me. Vincere qui, davanti alla mia famiglia e a così tanti tifosi è stata una gioia immensa. Nella prossima stagione ci aspetta una sfida ancora più difficile anche per le nuove regole relative al bilanciamento del peso. Adesso, però, è il momento di festeggiare, anche solo per qualche ora perché domani ci aspettano altre due gare e voglio continuare a… divertirmi”.

