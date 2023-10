SBK | Gp Jerez Gara 1, Rinaldi: “Bassani? Non mi sono neanche accorto di averlo toccato”

SBK Gp Jerez Ducati – Michael Rinaldi ha chiuso Gara 1 del Gran Premio di Spagna a Jerez, 12esima tappa del Mondiale 2023, in ottava posizione.

Partito dalla decima casella, il pilota Ducati non è sembrato avere un gran ritmo durante la gara. Nel finale è stato protagonista di un contatto con Axel Bassani, con il pilota del team Motocorsa ad avere la peggio.

Dichiarazioni Michael Rinaldi Gp Jerez

“Per prima cosa voglio fare i complimenti ad Alvaro. Ha disputato una stagione straordinaria, ed è stato molto bello condividere il box con lui in questi due anni. Per quanto riguarda la gara, sentivo di non avere il miglior feeling ma ho provato comunque a spingere per restare nel secondo gruppo. Il crash di Bassani? Praticamente non mi sono neanche accorto di averlo toccato e anche dopo aver rivisto le immagini è evidente che non ci fosse nessuna intenzione di cercare un contatto. Anzi, sono rimasto anche un po’ sorpreso per il long lap penalty. Mi dispiace per la sua caduta sono certo di non aver fatto nulla né di pericoloso né di scorretto. Proverò a chiarirmi con lui”.