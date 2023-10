MotoGP | Gp Thailandia Sprint Race, Bastianini: “Mi manca ancora un po’ di fiducia nella moto”

MotoGP GP Thailandia Ducati – Enea Bastianini ha chiuso la Sprint Race del Gran Premio della Thailandia, diciassette tappa del Motomondiale 2023, in 13esima posizione.

Bastianini ha rivelato che la sua moto ha presentato problemi durante la FP2, limitando le sue opportunità di girare sul circuito. Questi problemi hanno inciso sulla sua fiducia quando è entrato in qualifica, portando a qualche errore nel suo giro veloce. Nonostante i problemi di fiducia, il giovane pilota italiano si è concentrato sull’obiettivo di essere costante in gara. Uno dei principali ostacoli per Bastianini sembra essere l’ottimizzazione dell’uso delle gomme nuove. Tuttavia, resta fiducioso nell’abilità del suo team di trovare soluzioni per affrontare queste sfide e spera di poter affrontare la gara principale con maggiore determinazione.

Dichiarazioni Enea Bastianini Sprint Race GP Thailandia MotoGP 2023

“Questa mattina nella FP2 non sono riuscito a girare molto perché abbiamo avuto un problema alla moto e quando sono entrato in qualifica ero un po’ nervoso e ho commesso alcuni errori. Mi manca ancora un po’ di fiducia nella moto e mi sto concentrando solo ad essere costante in gara. Il mio problema è che non riesco a sfruttare bene la gomma quando è ancora nuova. Domani proveremo sicuramente qualche altra soluzione che spero ci permetterà di fare una buona gara”

