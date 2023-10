SBK | Gp Jerez Day 1: Rea, “La moto non accelerava come al solito”

SBK Gp Jerez Kawasaki – Jonathan Rea ha chiuso la prima giornata di prove del Gran Premio di Spagna a Jerez, 12esima tappa del Mondiale 2023, con il 13esimo tempo.

Le condizioni meteorologiche hanno reso difficile il compito di tutti i piloti, ma Rea ha dovuto affrontare una serie di sfide particolarmente deludenti. La mattina, la pista era troppo bagnata per condurre test significativi, costringendo Rea e il suo team a trascorrere la prima sessione in attesa nei box. Nel pomeriggio, quando finalmente ha potuto mettersi in pista, il pilota ha lottato con un feeling iniziale compromesso con la moto, evidenziando problemi di trazione posteriore. Il tentativo di risolvere il problema cambiando la gomma non ha portato i risultati sperati. Jonathan Rea, con il suo instancabile spirito competitivo, sta ora lavorando con il suo team per identificare e risolvere il mistero di questa situazione anomala. In questa introduzione, esamineremo come il campione SBK sta affrontando le sfide e le delusioni della giornata e come sta cercando di riportare la sua moto al massimo delle prestazioni.

Dichiarazioni Jonathan Rea Gp Jerez

“È stata una giornata deludente perché questa mattina era troppo bagnato per qualsiasi cosa significativa ma non abbastanza per effettuare test completi sul bagnato, quindi abbiamo trascorso la prima sessione ai box. Nel pomeriggio non ho avuto subito feeling con la moto, né trazione posteriore. Siamo arrivati ​​pensando che avessimo un problema con la gomma, quindi l’abbiamo cambiata, ma il problema era sempre lo stesso. La moto non accelerava come al solito, il che è davvero strano. I ragazzi adesso daranno un’occhiata per capirlo. Non sono sicuro che sia il livello di grip del circuito perché la moto è la stessa di prima, il set-up è lo stesso, l’elettronica è la stessa, quindi c’è del lavoro da fare”.