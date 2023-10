SBK | Gp Jerez Day 1: Locatelli, “Feeling sbagliato”

SBK Gp Jerez Yamaha – Andrea Locatelli ha chiuso la prima giornata di prove del Gran Premio di Spagna a Jerez, 12esima tappa del Mondiale 2023, con il nono tempo.

Le difficili condizioni della pista hanno reso impossibile girare nelle FP1, ritardando così l’inizio dell’esplorazione della sua moto. Nel pomeriggio, quando finalmente ha potuto provare la sua R1, Locatelli ha sperimentato una sensazione iniziale “sbagliata” con la moto, in particolare con problemi di grip al posteriore durante le frenate. Tuttavia, il pilota ha mostrato fiducia nel suo team e nella capacità di trovare le soluzioni per migliorare.

Dichiarazioni Andrea Locatelli Gp Jerez Yamaha

“Non è stata la migliore conclusione di giornata per noi: onestamente siamo stati un po’ sfortunati a non girare questa mattina nelle FP1 perché le condizioni della pista erano davvero difficili e non aveva senso guidare. Quindi abbiamo provato la moto per la prima volta solo questo pomeriggio e per me, il feeling era un po’ “sbagliato” all’inizio: è abbastanza buona in alcune zone ma scivolo molto al posteriore quando provo a fermare la moto. Ma penso che abbiamo capito bene cosa possiamo fare per migliorare. La fiducia con la mia R1 è sempre buona, ora dobbiamo solo trovare un po’ di ritmo per spingere e poi potremo provare a ottenere dei bei risultati”.