SBK | Gp Jerez Day 1: Gardner, “Il tempo non è stato male”

SBK Gp Jerez Yamaha – Remy Gardner ha chiuso la prima giornata di prove del Gran Premio di Spagna a Jerez, 12esima tappa del Mondiale 2023, con il secondo tempo.

Al mattino, le condizioni della pista hanno impedito a Gardner di sfruttare al massimo il tempo in pista, mentre nel pomeriggio, ha avuto l’opportunità di testare tre diverse mescole posteriori: la 800, la X e la Q1. Gardner ha rivelato la sua preferenza per la mescola 800, ma ha anche riconosciuto che c’è ancora del lavoro da fare per trovare il setup ottimale. Nonostante un errore nell’ultimo giro con la mescola Q, il pilota ha dimostrato un grande potenziale.

Dichiarazioni Remy Gardner Gp Jerez Yamaha

“È stata una giornata strana, purtroppo al mattino non ho potuto sfruttare il tempo in pista a causa delle condizioni. Poi, nel pomeriggio, abbiamo potuto provare tre mescole posteriori, che sono la 800, la X e la Q, la 1. Sinceramente mi trovo meglio con la 800, ma c’è ancora molto lavoro da fare. Infine, il mio tempo sul giro con la Q non era poi così male, ma ho lasciato un po’ di tempo in pista, commettendo un errore anche all’ultima curva. Siamo quindi fiduciosi di poter trascorrere un buon sabato, ma siamo consapevoli che dobbiamo ancora continuare a lavorare duro”.